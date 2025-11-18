アトランタ五輪から3大会連続の競泳日本代表で、スポーツコメンテーターの田中雅美さん（46）が、18日に自身のインスタグラムを更新。元美女アスリートと3人で並ぶ貴重なショットを披露した。

マラソン界のレジェンド・瀬古利彦氏のゴルフコンペ「瀬古杯」に参加した田中さん。

「瀬古さんのお人柄でたくさんのアスリートはじめお仲間が集合！同じ組は、柔道の鈴木桂治くんとショートトラックの川崎努さん、ビーチバレーの坂口佳穂ちゃんでした」と報告し、お互いの競技に対して、様々な話ができたようで「とっても充実の楽しい時間」「ゴルフスコアは楽しさと反比例（笑）」などとつづった。

また「スタート前に、潮田玲子ちゃんと寺川綾ちゃんと。私、変なポーズ。。玲ちゃんは本当にゴルフ上手」と、元競泳日本代表の寺川綾さん、元バドミントン日本代表の潮田玲子さんと並んだ写真を紹介した。

元美女アスリートが3人並ぶ豪華な写真。さらに、この投稿には多くの「いいね」が集まったが、なかには元バドミントン日本代表の小椋久美子さんも「いいね」で登場する偶然も重なった。

投稿には「ゴルフウェア 似合っていますね」のコメントも届いていた。