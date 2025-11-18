ホンダ斬新「“2ドア”スポーツカー」に反響殺到！「とにかくカッコイイ！」「絶対に買います」の声も！「超ロングノーズ＆“後輪駆動”」採用した本格ライトウェイト・クーペ「スポーツEV」に大注目！

ホンダ斬新「“2ドア”スポーツカー」に反響あり！

2025年10月29日から11月9日まで東京ビッグサイト（国際展示場）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、各メーカーの未来像を示す多様なモビリティが公開され注目を集めましたが、同時に、過去のショーに出展されたコンセプトカーの魅力も改めて見直されています。

本記事では、2017年の「第45回 東京モーターショー」にホンダが出展し、大きな話題を呼んだスポーツカーのコンセプトモデル「Honda スポーツEVコンセプト（以下、スポーツEV）」の意義と、現在も寄せられる市場の反響について紹介・考察します。

このスポーツEVは、「人とクルマがひとつになれる、新しいEVスポーツ体験」をテーマに開発された、電気自動車（EV）のライトウェイトスポーツカーという、当時としては未開拓の領域を提案するモデルでした。

EV専用に新開発したプラットフォームを採用し、パワーとレスポンスに優れた電動パワーユニットを搭載することで、EVならではの圧倒的な加速性能と、静粛性の両立を実現しています。

そしてスポーツEVの技術的な特徴は、先進的な人工知能（AI）を組み合わせている点にあります。

ホンダとソフトバンクグループ傘下企業が共同開発したAI技術、「Honda Automated Network Assistant」を搭載。

このAIは、運転手の表情や声の調子からストレス状態を常に診断し、その結果に基づいて安全運転のサポートや状況に応じた的確な選択肢を提案するという、いわば「感情エンジン」と呼べる機能を備えていました。

これによりスポーツEVは「単なる移動手段」を超えて、ドライバーの感情やコンディションに寄り添う「新しいパートナー」としてのモビリティ像を提示したのです。

また、スタイリングの美しさもスポーツEVの大きな魅力でした。

伸びやかなロングノーズにショートデッキなボディを組み合わせ、ロー＆ワイドが目を引く2ドア・スポーツカーらしいプロポーションを採用。

さらに、フロントにはレトロな印象の丸目2灯ヘッドライト、リアには旧車のような四角いコンビネーションランプを取り入れ、先進技術を搭載しながらも「どこか懐かしさを感じさせる」愛らしいデザインが多くの支持を集めました。

先述のように、当時の自動車市場では「走りそのものを楽しむEV」というカテゴリが確立されていなかっただけに、このスポーツEVは新しい市場の大きな可能性を示唆するものでした。

実際、出展から約8年が経過した現在も、SNS上では「デザインが凄く良い」「とにかくカッコイイ！」「可愛い系だけどカッコいいしレトロでもある」「こういうシンプルで正々堂々としたデザインは魅力的」といったデザインへの称賛の声が絶えず寄せられています。

同時に、「このまま出してくれないかなぁ」「売ってくれたら絶対に買います！」といった、市販化を熱望し続けるユーザーのコメントも多く、スポーツEVが持つ普遍的な魅力と市場のニーズの強さを物語っています。

現時点では2017年の発表以降、スポーツEVの市販化に向けた目立った動きはありませんが、ホンダは将来的に「2026年に操る楽しさを際立たせた小型EVを投入する」計画を公言しています。

この計画は、スポーツEVが目指した開発思想と軌を一にするものであり、ホンダの電動化戦略の先に、あの愛らしくも高性能なEVスポーツカーのDNAを受け継ぐモデルが登場する可能性は十分に秘められているのではないでしょうか。