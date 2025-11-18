¸µAKB26ºÐ¿ÍºÊ½÷Í¥¡¡¥Ö¥é¤Ò¤â¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢Èþ¿¬ÆÍ¤½Ð¤·¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ëº£¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÏÂÅÄÆîÆá¡Ê26¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö½µ¥×¥ìÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤â¡×¤È¹ðÃÎ¡£¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Î¤Ò¤â¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¿åÃå¤ÇÈþ¥Ò¥Ã¥×¤òÆÍ¤½Ð¤¹¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½÷¿À¤µ¤Þ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤Ê¡Á¤Ë¤ã¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¿Æ¶á´¶¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ò¥Ã¥×¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇAKB»þÂå¤è¤ê·ëº§¤·¤Æ¤ëº£¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÂçÏÂÅÄ¤Ï13Ç¯¤ËAKB48¤Î15´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²ÃÆþÅö½é¤«¤é¥Á¡¼¥à¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ê¤É´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢17Ç¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£24Ç¯6·î¤Ë¡¢Æ°²èÊÔ½¸¼Ô¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£