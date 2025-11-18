◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を破り３連勝を飾った。年内最後の試合、そして森保一監督の国際Ａマッチ指揮日本歴代最多１００試合目となった節目の試合を勝利で飾った。

試合後の森保監督のインタビューは以下の通り。

「ホーム国立競技場で、今日も応援してくださったサポーターの皆さん、テレビの前で応援してくださったサポーターの皆さんに勝利をお届けできて、まずうれしいです。今年やってきたことが無失点に抑えることができ、相手に関係なく、しっかり自分たちがどうやって形を作っていくか、得点を奪えて、こうやって勝利をつかみ取れたことが、来年に向けてのいいチャレンジにつなげていけるのかなと思っています」

―節目の１００試合目の指揮

「私自身は目の前の一戦一戦ということで来ていて、１００試合っていう考えはないですけど、でも本当にいい選手、いいスタッフに恵まれて感謝ですし、こうやっていつもたくさんの方々が応援してくださって、大好きな仕事をできるということが本当に幸せだなと思いますし、応援してくださっている皆さんに感謝を申し上げたいと思います」

―２点目の時には輪の中に

「選手が来いって言っていたんで。あまり選手に呼ばれることはないんですけど、今日はうれしかったです」

―いよいよ来年はＷ杯の年

「Ｗ杯への道のりは簡単ではないと思いますし、でも我々は世界一を目指して、今のレベルアップを確実にしていくということをチームでチャレンジしていきたい。国民の皆さんも、サポーターの皆さんも、世界一に向けて、日本一丸でチャレンジしていただければありがたいです。今後とも応援よろしくお願いします」