¡ÖÃ¯¤Ò¤È¤ê·ç¤±¤Æ¤âº£Æü¤Î¤³¤Î¶õ´Ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥ÉJILUKA10¼þÇ¯Sena¤Î»×¤¤
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖJILUKA¡×¡Ê¥¸¥ë¥«¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHE KVLT¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Ð¥ó¥É¤ÏRicko¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢Sena¡Ê¥®¥¿¡¼)¡¢Boogie(¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢Zyean¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤Î4¿ÍÁÈ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢10¼þÇ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡Zyean¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢º£Æü¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤«¤é¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆJILUKA¤Î10¼þÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦¤ËJILUKA¤Î²»³Ú¤ò³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Boogie SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÇZepp¤Ç¤ä¤ë¥Ð¥ó¥É¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï10Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â10Ç¯¤«¤«¤í¤¦¤¬¡¢20Ç¯¤«¤«¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤«¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²¶¤Î¥¨¥´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡²¶¤¬³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤Ê¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ricko 10Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10¼þÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤â¤³¤¤¤Ä¤é¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤ä¡¢É¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ò¡¢¥¬¥Á¤ÇÎ¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£JILUKA¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Sena¡¡¥Þ¥¸¤ÇZepp Shinjuku¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÔÂç¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Î±é½Ð¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¢Êý¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£10¼þÇ¯¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¥Þ¥¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¿Í¤¬Íè¤Ê¤¯¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¡ÖJILUKA¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç¿Í¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âºÇ½é¤«¤é¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê·ç¤±¤Æ¤âº£Æü¤Î¤³¤Î¶õ´Ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£JILUKA¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤¬¤¹¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¡È¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡É¤ÎÌóÂ«¤âÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¿Ç¯¤«¤«¤í¤¦¤¬ÌóÂ«¤Ï²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»à¤Í¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¤ÇÃ¯¤Ò¤È¤ê·ç¤±¤Æ¤â¥À¥á¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±ÂØ¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¥Þ¥¸¤ÇJILUKA¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£