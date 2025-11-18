6人組女性アイドルグループ、超ときめき♡宣伝部が18日、東京・新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場でフリーライブを行った。

テキスト共有アプリ「Threads」の魅力を伝える「超ときめき♡スレッズ宣伝部」に就任。利用者を対象としたもので「超最強」「すきっ！〜超ver〜」など4曲を披露。ライブ時に結果の分かるリクエスト曲も披露し「トゥモロー最強説！！」をパフォーマンスして沸かせた。

坂井仁香（24）は「昔はフリーライブを毎週やっていた」と振り返り「これまでは自分たちの宣伝しかできなかったので、商品の宣伝がたくさんできるようになってうれしいです」と笑顔で話した。ライブ開催地は18日の昼に発表したが約3500人が集結。菅田愛貴（20）は「歌舞伎町の街をときめきでいっぱいにしたい」と力を込めた。

12月には27日、28日に東京・TOYOTAアリーナでライブ「超ときめき♡宣伝部のどきどきクリスマスパーティー 2025」を行う。今後について、辻野かなみ（26）は「まだまだ成し遂げたいことがあります。何年たっても見かけるよねって言ってもらえるように常に夢に向かって全力でいきたいなと思います」。坂井も「日本を代表する国民的なアイドルになりたいです。スタジアムやドームでライブもやりたいですし、音楽番組も全部出たい。出られるように頑張ります」と意気込んだ。

なお、メンバーの小泉遥香（24）は体調不良で欠席した。