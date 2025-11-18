ビジュアル系ヘビーメタルバンド「JILUKA」（ジルカ）が18日、東京・Zepp Shinjukuで、デビュー10周年となるワールドツアー「THE KVLT」ファイナルにして日本ツアーファイナルの東京公演を行った。

同バンドはRicko（ボーカル）、Sena（ギター)、Boogie(ベース）、Zyean（ドラム）の4人組。15年2月、シングル「Screamer」でデビュー。23年から定期的にワールドツアーを実施している。

今回のワールドツアーは6月、東京でのワールドプレミア後、ドイツを皮切りにヨーロッパ9カ国11公演、および中南米3カ国3公演を実施。日本ツアーは8月の福岡から全国10都市を巡った。

22年に「エレクトロ×ゴシック×メタル」をコンセプトに掲げると、そのわずか2年後にはワールドツアーの全公演を完売させた。その魅力は、本格的なメタルサウンドにとどまらず、ダークかつ妖艶なビジュアル、美しさと強さを感じさせる世界観にある。

この日もその魅力を存分に見せつけた。オープニングでは新曲「DeViLs」のミュージックビデオを初公開。超満員の会場は、まるで水を打ったかの静まり返って見入った。その後、同曲を生演奏。Rickoの「今日の俺たちは、この世の終わりのような最高の音楽を送る。死ぬ気でかかってこい！」で「OVERKILL」へと続けた。

Zyeanによる腹の底に響くツーバスの嵐と、Boogieによる重低音がバンドサウンドの基礎。そこに乗るSenaのメロディアスなギターソロと、Rickoのデスボイス＆スクリームで空間を支配。ファンもヘッドバンギングで応えた。

また、曲が持つコンセプトを360度ビジョンに映し出す演出も実施。「Atlantis」では海底、「SUZAKU」では炎を映し出し、会場全体をキャンバスと捉えたビジョン＆レーザー照明の演出でファンを異世界へといざなった。

ドラムソロを挟んだ後半はRickoの合図でモッシュも。だが、「なんか今日ぬるくない。本気で楽しむってもっとメチャクチャなんじゃないの！」とあおった。その一方で、「俺たちはずっとこのZeppに立つのが夢だった。これからも音楽で絶対に裏切らない。最高の景色、最高の音楽を築いていこう」と呼びかけるシーンもあった。

アンコールの前には、ビジョンで三大告知の1つとして26年のワールドツアーを発表。4月25日の渋谷STREAM HALLを皮切りに5月にアメリカ、7月に欧州＆米、8月に日本ツアー、9月に再び欧州へ。そして11月に再び日本ツアーを行う。ツアーファイナルは11月26日の渋谷Spotify O−EASTとなる。

この日、約2時間半で全19曲を披露。JILUKAが世界を席巻する日は近い。