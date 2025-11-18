お笑いコンビ「きしたかの」高野正成（36）が、18日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、地元の英雄について語った。

番組テーマは「東京下町バトル」。下町出身者たちが地元自慢を繰り広げた。地元の有名人トークになると、江東区出身の高野は「江東区で言ったら、松坂大輔さんは江東区なんですよ」と、西武や大リーグなどで活躍した元投手の松坂大輔氏の名を挙げた。

横浜高で全国制覇を成し遂げた松坂の活躍ぶりは、社会現象にもなった。高野は「当時は松坂フィーバーみたいになった時に、うちの父親が剣道をやっていたんですけど、剣道を松坂大輔がやっていて、教え子なんですよ」と告白。スタジオからは驚きの声が上がった。

実家は居酒屋を営業しており、松坂と父の関係性を知ったメディアから取材の申し込みが。しかし、その演出が謎だったという。高野は「その番組が、ネコ目線で行く番組だったんですよ。ネコが街を紹介するって感じで。」と説明した。

高野によると、カメラマンが低い目線のネコになりきり、テーブルに乗る様子を撮影。「“高野さ〜ん？”、“どうしたんだい？”みたいな」。父も演出に協力するよう求められたといい、スタジオを笑いに包んだ。

父はテレビの取材を受けるのが初めてだったという。高野は「緊張しちゃって、目が泳ぎまくっちゃって。でも“ネコに対して話している感じで”っていうのを何回も」と説明。それでも、父は緊張で視点が定まらなかったという。

後日、放送予定の映像が送られてきてびっくり。高野は「父親が目を泳がせているのに合わせて、ネコがこうやって（目線をキョロキョロして）動いてくれていて」と笑わせていた。