サンエックス×ヴィレッジヴァンガード♡ブラインド仕様の新作コスメ登場

サンエックスの人気キャラクターたちが、かわいいコスメになって登場♡ヴィレッジヴァンガードでは、リップクリーム・ハンドクリーム・前髪クリップの先行発売がスタートしました。どれが出るかドキドキのブラインド仕様で、「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」など全6種からランダムで手に入ります。お出かけやデスク周りで楽しめるアイテムは、自分用にもギフトにもぴったりです♪

ブラインド仕様でドキドキ♡コスメ3種

シークレットラバーミラーマスコット付きリップクリーム

シークレットアクリルチャーム付きハンドクリーム

シークレットフロッキー前髪クリップ

今回発売されるのは、3種類。

シークレットラバーミラーマスコット付きリップクリーム（1,100円税込）、シークレットアクリルチャーム付きハンドクリーム（1,320円税込）、そしてシークレットフロッキー前髪クリップ（880円税込）。

それぞれ6種のサンエックスキャラクターがランダムで入っており、どれが届くかお楽しみです♡見てかわいいだけでなく、使って楽しいアイテムになっています。

VTから新商品も♡2025冬メガ割で叶えるお得なスキンケアアイテム

人気キャラクター勢ぞろい♡全6種紹介

ラインナップは、「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」「モノクロブー」「にゃんにゃんにゃんこ」「みかんぼうや」の全6種。

リップやハンドクリーム、前髪クリップにキャラクターの魅力をぎゅっと詰め込んでいます♪

デスク周りやバッグに忍ばせるだけで、日常にちょっとした癒しと遊び心をプラスできるのも嬉しいポイントです。

ヴィレヴァン先行発売＆一般販売予定

先行発売は2025年10月中旬よりヴィレッジヴァンガードにてスタート。一般販売は11月中旬から順次予定されています。オンラインでも購入可能で、粧美堂ONLINE STOREからチェックできます。

かわいいキャラクターが日常に彩りを添えるブラインドコスメは、友達やキャラクターファンへのギフトにもおすすめです♡

©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

キャラコスメで日常に癒しを♡

サンエックス×ヴィレッジヴァンガードの新作ブラインドコスメは、リップクリーム、ハンドクリーム、前髪クリップの3種がラインナップ。

どれが当たるかワクワクしながら、自分用やギフトとしても楽しめます♪

全6種のキャラクターが日常に癒しと遊び心をプラスしてくれるこのアイテムで、毎日の気分をちょっとハッピーに彩ってみてください♡