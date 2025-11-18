【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs ボリビア代表（11月18日／国立競技場）

【映像】鎌田大地の「股抜きボレー弾」

日本代表MFの鎌田大地が、試合開始早々に鮮やかな先制ゴールを挙げた。

サッカー日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表を3−0で撃破。先制点が生まれたのは開始早々の4分だった。

ボールカットしたMF遠藤航からパスを受けたMF久保建英が、ぼぼフリーの状態で右サイドを突破。敵DFに追いつかれそうになったタイミングで、利き足ではない右足で中央にフワッとしたクロスを供給した。

ボールを受けたのは、ボランチの位置から敵陣ペナルティーエリア内に走り込んでいた鎌田。フリーの状態で胸トラップすると、これまた利き足ではない左足でボレーシュートを放つ。FW前田大然がDFディエゴ・メディナを上手くブロックしたこともあり、ボールはそのメディナの股間を抜けてゴールネットに突き刺さった。

「さすが久保鎌田だわ」の声も

この先制点にはサッカーファンたちも注目。SNSは「鎌田まじ上手いな」「鎌田は流石やな」「これは王様」「鎌田うますぎるって」「鎌田にあんだけ余裕与えたらあかんわな笑」「今日は鎌田さんはサッカーが簡単な日か」「胸トラって、見るのでなく実際にやると、かなり難しいよね〜。バタバタせず冷静に使って点決めるのは技術の結晶」「これぞ鎌田。タッチやわらけー」「鎌田のシュート技術やっぱすごいよな…。かなりフリーとはいえなんであのトラップからあの弾道で股抜きしてファーに決められるんだ」「このクラスまで来ると2人とも逆足とか全く関係ないのね」「さすが久保鎌田だわ」など騒然となった。

11月14日のガーナ戦をコンディション不良で欠場していた鎌田だが、このボリビア戦では攻守で輝きを放って77分までプレー。さすがの存在感を見せつけた。

（ABEMA／サッカー日本代表）

