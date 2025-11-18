好き＆いただきたい「秋田県の御朱印」ランキング！ 2位「太平山三吉神社総本宮」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「秋田県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「クリア御朱印やピンク色の紙の御朱印など複数の種類があって面白い」（30代女性／東京都）、「柔らかな書体で綺麗ですし、山のイラストの感じも良いから」（50代男性／愛知県）、「勝負運や仕事運にご利益があるとされ、力強い御朱印が印象的で、気持ちを引き締めたいと感じたから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「動物をモチーフにした御朱印があるからいただきたい」（40代女性／長崎県）、「ハロウィン限定の御朱印など、色々あり頂きたいです」（50代女性／広島県）、「毎月限定の御朱印が4種類も頒布されていて、猫や季節のモチーフが登場することも。縁結びの神様としても親しまれているので」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：太平山三吉神社総本宮／38票太平山三吉神社総本宮は勝利成功、事業繁栄、悪事災難除けにご利益があり、特に厄払いで有名な秋田市に鎮座する神社で、全国にある三吉神社の総本宮。霊峰・太平山の山頂に奥宮があり、里宮は秋田市街地にあります。力強い神様である「三吉霊神（みよしのおおかみ）」をまつっていて、御朱印は、通常版とクリア版の2種類が頒布されています。
1位：鹿角八坂神社／52票鹿角八坂神社は個性的でかわいらしい御朱印がSNSで話題となっている、鹿角市鎮座の歴史ある神社です。主祭神は素盞嗚尊（すさのおのみこと）で、疫病退散、五穀豊穣、商売繁盛にご利益があることから、地域の人々に古くから親しまれています。御朱印は、猫や秋田犬などの動物モチーフや季節のデザインが非常に豊富です。ハロウィン限定や縁結びなど、さまざまな種類を拝受できます。
