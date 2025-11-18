【千代田区】幼稚園・こども園、途中入園情報！ 保育料無償化で 安心の子育てライフを。申請の流れまとめ
区立幼稚園・幼保一体施設・こども園の2026年度途中入園を募集中の千代田区。基本保育料は無償化により無料となっており、定員に空きがある場合は随時申し込みを受け付けています。本記事では、申込資格や手続きについて紹介します。
通園区域は原則として区立小学校の通学区域と同じであり、その区域の園へ申し込むことになります。入園は、定員に空きがある場合に限り、入園希望日の1カ月前から随時受け付けているようです。特に新3歳児クラスの4月入園は、2025年11月10日以降、申込開始です。受付は各園で実施されており、詳細は入園案内で確認できます。ただし、定員に達しているクラスについては、名簿登録のみ受け付けます。
入園希望園へ提出する書類は、「入園申込書（短時間保育用）」、「教育・保育給付認定（変更）申請書」、世帯全員の住民票（3カ月以内発行、コピー可）、そして公共料金の明細等（3カ月以内発行、名義人と住所の記載があるもの）が必要です。公共料金の明細等を一時的に省略した場合でも、入園月から3カ月以内に提出しないと退園となる場合があるため、必ず期限内に提出しましょう。
なお、2026年10月中旬から11月中旬にかけては、2027年4月入園の募集人数確定のため、3、4歳児クラスの入園申込と名簿登録が停止される期間があるため、この時期を避けて申請するのが得策です。(文:橋酒 瑛麗瑠)
令和8年度途中入園の申込資格と募集時期今回の募集は、千代田区内に住所のある幼児が対象です。住民票があっても居住実態のない人は応募できませんので注意してください。対象となる年齢は、3歳児（2022年4月2日〜2023年4月1日生まれ）、4歳児（2021年4月2日〜2022年4月1日生まれ）、5歳児（2020年4月2日〜2021年4月1日生まれ）です。
費用と必要書類は？区立幼稚園・こども園の基本保育料は、幼児教育・保育の無償化により無料です。手続きは、入園申込時に教育・保育給付認定申請書を提出するだけで完了します。さらに、保護者の就労など必要な事由があれば、「施設等利用給付認定（新2号）」を受けることで、預かり保育料も日額450円まで、最大で月額1万1300円まで無償化の対象となります。
