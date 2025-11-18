【横浜18区】読めたら横浜ツウ！ 横浜市南区の難読地名「蒔田」の由来は『更級日記』にさかのぼる!?
横浜市民でも「え、なんて読むの!?」と驚くような、横浜市内の難読地名をピックアップ！
この記事では、2025年11月23日に開催される「よこはま運河チャレンジ」の会場の1つにもなっている、横浜市南区の難読地名「蒔田」に注目します。さて、あなたはこの地名を正しく読めるでしょうか？
【画像】横浜18区で「下町のイメージ」がある区ランキング！ 2位「南区」、1位は？
横浜市庁舎前をスタートする船団とSUPなど非動力船が大岡川日ノ出町を経て、蒔田公園から中村川に入り、元町・中華街駅前仮設桟橋に到るルートを進みます（非動力船は蒔田公園まで）。
橋の上からパレード参加者と手を振り合うことで、観覧者も運河パレードに参加した気分を味わえるでしょう。また、横浜ならではの水運を利用した1日限定のクルーズ（要事前予約）が実施されます。
会場の1つとなっているのが横浜市南区の蒔田公園。ここでは飲食マルシェ・音楽ライブなどが行われます。公園の名称になっている、南区の難読地名「蒔田」。さて、何と読むのでしょうか？
『横浜文書』の「忍祐（にんゆう）畠耕作権付與状」（1417年、室町時代）に「蒔田郷」の記録があり、「小田原衆所領役帳」に「蒔田領」の名が記載されています。
さらに古い平安時代の『更級日記』に「武蔵と相模の中にゐて、あすだ河といふ」と書かれた部分の「あすだ河（明田川）」は隅田川、多摩川、相模川の古名とする説があります。
郷土史家の武内廣吉さんは、「明田川」は当時、大井川（今の大岡川）の河口で、「あすた（明田）」が「めいた」と転訛して、「まいた（蒔田）」と呼ばれるようになったという説を唱えています。
ちなみに、蒔田がある南区は、横浜18区で「下町のイメージがある区」ランキング（All About ニュース編集部が実施）で第2位となっています。
いかがでしたか？ 横浜を訪れた際は、ぜひ難読地名にも注目してみてください。
参考：『横浜の町名』（横浜市市民局）
(文:田辺 紫)
