「ダイエット終了」吉本坂46メンバー、圧巻スタイル＆美脚を披露「綺麗に痩せられましたね」「絞れてる」
お笑いタレントでアイドルグループ吉本坂46のメンバーの小寺真理さんは11月17日、自身のInstagramを更新。圧巻スタイルと美脚を披露しました。
【写真】小寺真理のダイエット終了後の姿
また、「是非遡って2ヶ月前の体見てください」と呼び掛け、ダイエットの成果に自信満々のようです。実際に比較すると、脚やウエスト周りが劇的に引き締まったことが分かります。写真集の完成が待ち遠しいですね。
ファンからは、「写真集楽しみにしてます」「一層素敵です」「撮影頑張って 写真集期待してます」「お見事です だいぶ引き締まったラインになりましたね！」「綺麗に痩せられましたね」「細いですよ」「美しい」「絞れてる」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「だいぶ引き締まったラインに」小寺さんは「ダイエット終了 明日から写真集の撮影です！」とつづり、1枚の写真を投稿。鏡を使った全身の自撮りショットです。黒いタンクトップとショートパンツのトレーニングウエアからは体のラインがくっきり。スリムなシルエットとすらりと伸びた美脚が際立っています。
「60日後に写真集撮影をするこてまりちゃん」9月20日には「60日後に写真集撮影をするこてまりちゃん」と、ダイエット開始直後の姿を公開していた小寺さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
