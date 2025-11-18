◆サッカー・キリンチャレンジカップ2025 日本3―0ボリビア（18日、国立競技場）

世界ランキング19位の日本が同76位のボリビアと年内最後の実戦となる国際親善試合に挑み、2025年を白星で締めた。

日本代表史上初となる通算100戦目の国際Aマッチの指揮を執った森保一監督（長崎市出身）は節目を勝利で飾った形ともなり、通算69勝目をマーク。2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会へ向けても期待が高まる。ボリビアとの戦績は通算3勝1分けとなった。

激戦のW杯南米予選ではブラジルを撃破するなどして7位に入り、1994年米国大会以来32年ぶりのW杯出場を懸けた大陸間プレーオフを控えるボリビア相手に、日本が速攻で先手をとった。

前半4分に右クロスをエリア内でスタメン復帰した鎌田大地（クリスタルパレス）が冷静にトラップして、左足でゴール右へと蹴り込み先制点をマーク。代表通算12ゴール目となった。前半は久保建英（レアル・ソシエダード）らを中心に右サイドから効果的な攻撃を再三繰り出すなど、1―0とリードして折り返した。

後半開始から菅原由勢（ブレーメン）に代わり、堂安律（フランクフルト）が出場。後半22分には小川航基（NECナイメヘン）と上田綺世（フェイエノールト）、南野拓実（モナコ）と中村敬斗（スタッド・ランス）、久保と町野修斗（ボルシアMG）が交代した。同26分には右クロスに対して、ゴール前に走り込んだ町野が合わせて追加点を挙げた。代表通算5ゴール目。

同33分には中村が右足で決めて代表通算10得点目を挙げて突き放すなど、途中出場の2選手が得点でアピールした。