人手不足が深刻化する中ビジネス分野で生成AIへの関心が高まっています。

18日、長崎市で生成AIをどう活用するかを学ぶセミナーが開かれました。

（イシマルDX推進室 福浦 雅浩課長）

「生成AIが役に立つかどうかといったことを議論している段階ではなくて、使わなければ競合企業にあっという間に何倍も差をつけられることが起こりうる転換点」

ベネックス長崎ブリックホールで開かれた生成AIのセミナー、企画したのは事務用品の販売やオフィス設計を手掛ける「イシマル」です。

イシマルDX推進室の福浦 雅浩課長が講師を務め、企業の経営者やデジタル担当者らおよそ60人に生成AIの基本や導入のポイントを解説しました。

（イシマルDX推進室 福浦 雅浩課長）

「この写真の部屋の壁紙を赤にしてリラックスできるようにしてください。緑の観葉植物いい感じに入れてくださいとお願いした」

（イシマルDX推進室 福浦 雅浩課長）

「壁紙を赤色にしてと入れると、白かったところを赤にしてくれる。すごいなと思ったのはホワイトボードも壁だと思うかと思ったらホワイトボードはそのままにしてくれている。壁紙の所だけ赤にしてくれている」

AIの活用で日々の業務をどのように効率化するか具体的な説明が行われ、参加者は真剣に耳を傾けていました。

（イシマルDX推進室 福浦 雅浩課長）

「生成AIを人、部下だと思って使おう。やりたいことを一緒にやるという付き合い方が非常にベスト。たまに間違えもするが最後に判断するのは皆さん、私たち」

（参加者）

「文章の作成などは特に業務でも生かせるかと思うので役立てていきたい」

（参加者）

「すごく勉強になった。いろいろと役に立つ使い方ができそう。議事録や報告書（の作成）が多いので」

セミナーは20日に時津町でも開催される予定です。