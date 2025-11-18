歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29）が18日、『新春浅草歌舞伎』（2026年1月2日初日から26日千穐楽）の製作発表記者会見に出席。『新春浅草歌舞伎』のテーマは『幸せを力に』だと語りました。

若手歌舞伎俳優の登竜門として40年以上の歴史がある『新春浅草歌舞伎』。若手俳優が普段なかなか演じる機会が少ない大役に挑む場所として知られています。

橋之助さんは、「今年は挑戦だったのが、来年からは継続というフェーズに入っていくんだと、心して勤めたいと思っております。来年の『新春浅草歌舞伎』のテーマを決めまして、僕のテーマは『幸せを力に』ということで。まず、この2年目を座頭で迎えさせていただいたことの“幸せ”」と話しました。

続けて、「そして、第2部におきまして『傾城反魂香』の浮世又平を勤めさせていただきますけども、奥さんのおとくを（中村）鶴松さんがやってくれて、幸せというのが中学生くらいのときに、平成中村座に鶴松さんと出ていたときに、この『傾城反魂香』の初役は又平とおとくで、2人で初役を一緒にやろうと約束をした思い出の深い演目でございました。今回お話をいただいて、僕たちの夢であった初役の“又平”、“おとく”を『新春浅草歌舞伎』で勤めさせていただく。このように幸せはございません」と演目への思いを明かしました。

■尾上松也が婚約のお祝いにプレゼントしたものは？

また、橋之助さんのテーマを聞いた市川染五郎さんは「やっぱり、橋之助お兄さんの“幸せオーラを力に”それがテーマです」と話し、会場の笑いを誘いました。

11月10日に橋之助さんは、元乃木坂46の能條愛未さん（31）と婚約を発表。周囲の反響について聞かれると「おかげさまでたくさんの方からお祝いのメッセージをいただいたり、それこそ、きのう（尾上）松也兄さんにご飯連れて行っていただいて、初お祝いいただきました。奥さんと僕にっておそろいのスニーカーをいただいたんですけど、“はい”って渡されて開けて、“スニーカーありがとうございます”と言ったら、“見て”って言って。お兄さんと3人、おそろいスニーカーでした」と松也さんとのほほえましいエピソードを明かしました。

2026年に上演される『新春浅草歌舞伎』には、市川男寅さん（29）、中村莟玉さん（29）、市川染五郎さん（20）、尾上左近さん（19）、中村鶴松さん（30）、中村歌女之丞さん、中村又五郎さん（69）らが出演する予定です。