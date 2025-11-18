「デイリースポーツ杯争奪 ２０２５サザンカップ」（１８日、住之江）

１号艇で人気を集めた和田兼輔（３８）＝兵庫・１００期・Ａ１＝がイン速攻で勝利。通算では２０回目、今年初Ｖを飾った。２着は前原大道（岡山）。３着争いは激戦で２周２Ｍを先マイの松本純平（埼玉）に軍配。デビュー初優出で優勝を狙った吉田一心（大阪）は４着に終わった。

和田が盤石の逃走劇でライバルを完封。今年のサザンカップを制した。今節から温水パイプを装着。相場に多少の変動はあったが、オレンジモーター２４号機は「良かったですね。エンジンのおかげです」と話すように相性は抜群。インからコンマ１２のトップＳを仕掛け、貫禄の先マイで他艇を突き放すと初日からオール３連対、堂々の優勝でシリーズを締めくくった。

住之江での優出は意外にも２０１９年２月のＧ１・近畿地区選以来。「いつも活躍できなくて苦手だった」と負のイメージはあったが、５回目の優出で初めて頂点へ上り詰めた。

今回の優勝を含め、９月の多摩川から６節連続で優出。爽やかな“ワダケンスマイル”を輝かせ「せっかくいいリズムで来ているので、今年の残りは全部優勝するつもりで頑張ります」と全力投球を誓った。