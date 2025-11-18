シーズン開幕に向けた出陣式に登壇したリーグワン横浜の選手ら＝横浜市役所

ラグビーのリーグワン１部横浜が１８日、横浜市役所アトリウムでリーグ開幕に向けた出陣式を行った。田村優（３６）ら６名が参加し、横浜市出身の武藤ゆらぎ（２４）は「日本一を目指す。求められるプレーを試合で発揮する力をつけていく」と決意を語った。

昨季はレギュラーシーズン８位で３季連続のプレーオフ進出を逃し、今季はレオン・マクドナルドヘッドコーチ（ＨＣ）を招いて新体制で臨む。マクドナルドＨＣは「選手は皆チームのことを第一に考えてハードワークする。バックスはわくわくするような選手がそろい、フォワードも強化してきた」と話した。

同市港南区出身の武藤は小学校時代に横浜ラグビースクールでプレーした。東海大を経てリーグワンは３季目となる。ＳＯ田村とはポジションを争うが「自分にフォーカスする」とし、「まだ足りない部分が多い。プレッシャーの中でも常に冷静に、誰よりもゲームを理解してチームをドライブする」と意気込む。

横浜は来月１４日、日産スタジアムで静岡ブルーレヴスとの開幕戦を迎える。チームはこの試合に横浜市民５０００人を招待しており、試合前日までチーム公式サイトから応募を受け付ける。（内田 修平、写真も）