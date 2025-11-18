◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝 立命大―法大（２２日・神戸ユニバー記念競技場）

立命大（関西２位）は１８日、法大（関東３位）戦へ向け、滋賀・草津市内で会見と公開練習を行った。ＤＢ今田甚太郎主将（４年）＝駒場学園＝は「法大は高校時代の同級生もいて思いがある。特に負けられない」と闘志を燃やした。

高校時代のチームメートである、法大ＱＢ斎藤空大（あお、４年）＝駒場学園＝とのマッチアップを期待した。「空大のランは一番警戒している。やってやろうという気持ち」。同様に斎藤も「頭からぶつかって吹っ飛ばします」と意気込んだ。斎藤との思い出について問われると、今田は駒場学園のメンバーとの飲み会でのエピソードを語った。「すぐ帰ろうとする空大を止めようと改札の前でみんなでロータックルしたんですけど、強くて止められなくて帰られてしまいました（笑）。２２日の試合ではしっかり刺すようなタックルで止めます！」と、仲の良さがうかがえる裏話を披露した。

５月１１日には長浜ひょうたんボウルで対戦し、３１―３と大勝したが油断はできない。「プレーが春と全然違う。秋の法大は違うな」と感じている。「今いるメンバーで最善を尽くします」。仲間を破り、甲子園ボウル出場へ前進する。