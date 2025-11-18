本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



11/18



EUR/USD

1.1500（5.9億ユーロ）

1.1575（1.8億ユーロ）

1.1700（7.8億ユーロ）

1.1760（5.9億ユーロ）



AUD/USD

0.6400（1.0億豪ドル）

0.6550（1.2億豪ドル）

0.6600（1.2億豪ドル）



ユーロドルは現状の1.1600の上下に分散、1.1575がやや近い水準、豪ドル/ドルは0.6400と0.6550にポイント



11/19



USD/JPY

153.00（1.4億ドル）

153.50（5.2億ドル）



ドル円は本日は目立ったポイントなし、あす19日には153.00と153.50にポイント

外部サイト