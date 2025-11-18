◇サッカー国際親善試合 日本3ー0ボリビア（2025年11月18日 国立競技場）

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）に3―0で快勝。前半4分、MF鎌田大地(29＝クリスタルパレス)の得点で日本が先制すると、途中出場のFW町野修斗（ボルシMG）とMF中村敬斗（スタッド・ランス）がゴールを決め森保監督の采配がピタリ。年内ラストマッチを勝利で飾り、前月のブラジル戦から3連勝。森保体制節目の通算100試合目を終え、69勝14分け17敗とした。

主将のMF遠藤航（32＝リバプール）は「立ち上がりから主導権を握れた。入りは良かった。後ろはゼロで押さえながら3点を取れて良かった」と冷静に試合を振り返った。

フル出場で森保監督のメモリアルゲーム、そして年内ラストゲームを勝利で飾り「クラブで全然試合に出ていないですけど、高いパフォーマンスを出さないといけないという思いでプレーした。あとはチーム全体をオーガナイズすることや、難しい時にどう守るかを意識した」と自身について語った遠藤。続けて「監督が100試合目なので勝利で終わらせることができて良かった。（年内最終戦も含め）節目の試合で勝てて良かったが、全てに満足しているわけじゃない。まずクラブに帰って、また3月に良い顔で会えるように頑張りたい」とW杯イヤーへ、そして自分自身の闘いの舞台へ言葉に力を込めた。