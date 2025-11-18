みかんの季節到来！ポイントは「色の濃さ」「軸の細さ」「皮のきめ細かさ」甘いみかんの見分け方【Nスタ解説】
寒さも本番、みかんの季節が到来です。
冬本番へ 北日本は雪ラッシュの1日に
真冬並みの寒気の影響で、北日本は“雪ラッシュ”の1日になりました。
北海道は、まさに冬本番の雪景色。 夕張では、11月としては観測史上最大となる47cmの雪が降りました。
冬と言えば「みかんの季節」という事で、「美味しいみかんの選び方」を調べました。
甘いみかんの見分け方と特徴
美味しいみかんの見分け方のポイントは、まず、みかんの木の「長い枝」になっているかどうかです。
長い枝には葉がたくさんついていますが、葉がたくさんついているということは、光合成量が高いということなので、糖分が多くなります。
また、長い枝は重力でしなりますが、水分よりも糖分のほうが重く、重いと下の方にいくので、長い枝の一番先にあるみかんが甘いです。
ここからは、すでにご自宅にあるみかんで実践できる、甘いみかんの見分け方をご紹介します。
まず、▼色が濃いほうが糖分があり、▼軸が細い方が糖分が多く集まるので甘いです。そして、糖分と水分が良いバランスのものは、きめが細かくなります。よって、▼きめが細かいほうが甘いというわけです。
個体差があるので、家にみかんがある人はぜひ試してみてください。