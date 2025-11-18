¡Öºî¤é¤»¤Æ¡ª³¨Åç¤µ¤ó¡×Âè11ÏÃ¤òÌµÎÁ¥á¥ó¥Ð¡¼¸þ¤±¤ËÀè¹Ô¸ø³«¡ª¤Ä¤¤¤Ë¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¡Ä¡Ä
³¨Åç¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦³¤Æ²¤È¡¢³¤Æ²¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë³¨Åç¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¹¶ËÉ¤¹¤ë¡Öºî¤é¤»¤Æ¡ª³¨Åç¤µ¤ó¡×¤ÎÂè11ÏÃ¤ò11·î21Æü¤´¤í¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢GIGAZINE¤Î¡ÖÌµÎÁ¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¸þ¤±¤Ë°ìÂÁá¤¯¸ø³«¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌµÎÁ¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤·¤Æ¥Þ¥ó¥¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè1ÏÃ¤Ï°Ê²¼¤«¤é¡£
Âè1ÏÃ¡ÖÎø°¦¥²¡¼¥à¤òºî¤é¤»¤Æ¡ª¡×¤òÆÉ¤à¡ª
ºÇ¿·ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤Ï°Ê²¼¤«¤éÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
GIGAZINE¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö(GSC)¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤è¤êÁá¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¸ÂÄê¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°²òÀâ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏGSC¥á¥ó¥Ð¡¼¾ÜºÙ¤ò¤³¤Á¤é¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£