├森保監督の指揮100試合目制した日本、代表戦5試合ぶり出場の主将MF遠藤航「勝利で終わることができてよかった」

【キリンチャレンジ杯】(国立)日本 3-0(前半1-0)ボリビア<得点者>[日]鎌田大地(4分)、町野修斗(71分)、中村敬斗(78分)<警告>[日]菅原由勢(25分)、板倉滉(55分)[ボ]フェルナンド・ナバ(34分)主審:フー・ミン副審:マー・ジー、ブラッドリー・ライト

├鎌田大地が欲するのは「ゴールやアシスト」W杯イヤーの2026年へ「W杯優勝を達成できるように」

├久保建英、トッテナム移籍報道もソシエダ残留明言「冬の移籍はない。いらないリスクなんじゃないですかね」

├「後ろが重く感じた」後半開始からピッチに入った堂安律、追加点も演出し「途中出場の選手がギアを上げた」

├“シャドー忍者”見参! 町野修斗が交代起用に応える追加点「シャドーで出てもゴールという数字を残したい」

├鎌田の動きも見えていた久保建英、想定通りの逆足クロス「トラップしてもらえるボールを蹴った」

├試合の流れを一変させた強靭なポストプレーからのヘディングシュート…上田綺世「テンポを変えられればと」

├3バック唯一の連続スタメンで連続完封に導いた谷口彰悟「充実した活動だった」

├途中投入シャドー起用で1G1Aの中村敬斗、「あのタイミングで受けたときは自分の形を持っている」圧巻の代表二桁到達ゴール

├開始早々先制弾の鎌田大地、指揮官100試合のサプライズ祝いは「集中していて頭になかった(苦笑)」

├「監督はチーム全体を考えているので僕が」キャプテン遠藤航の号令で森保監督100試合を祝う水かけ

├「W杯でもこういう試合はある」我慢の時間も集中切らさず、5試合ぶり先発の板倉滉が無失点に手応え

├2度の決定機もGKに阻まれる…FW小川航基「精度のところがもう少し必要だった」

└GK早川友基、代表デビューから全3試合無失点「いつ出てもやれることを証明し続けることが大事」