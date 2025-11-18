鎌田大地が欲するのは「ゴールやアシスト」W杯イヤーの2026年へ「W杯優勝を達成できるように」
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
やはりMF鎌田大地が求めるのは得点に絡むことだ。前半4分、MF久保建英の右クロスをゴール前に走り込んで胸トラップで受けた鎌田が左足で蹴り込んでゴールネットを揺らした。
最近はボランチでの起用が続いており、Aマッチのゴールは6月のインドネシア戦以来だった。「ゴールやアシストが最近はできていなかったので、そういう部分で絡めるようになればいいなと思った」と振り返ると、「ああいうところには常に入って行けと言われている。タケがいいクロスを上げてくれて、いいゴールが取れてよかった」と満足げに話した。
2025年の最終戦を白星で飾って、いざW杯イヤーの2026年へ。「チームとして素晴らしい競争ができている。森保さんの100試合目という節目の試合を勝利で飾れてよかった」と話すと、スタンドの観客に向け、「目標であるW杯優勝を達成できるように頑張っていくので、応援よろしくお願いします」と呼び掛けていた。
