森保監督の指揮100試合目制した日本、代表戦5試合ぶり出場の主将MF遠藤航「勝利で終わることができてよかった」
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
日本代表は18日、森保一監督の指揮100戦目となったボリビア戦を3-0の快勝で終えた。キャプテンMF遠藤航は国際親善試合で5試合ぶりの出場となった試合後、フラッシュインタビューで「勝利で終わることができてよかった」と総括した。
遠藤は9月シリーズ初戦のメキシコ戦(△0-0)にフル出場したものの同シリーズ2戦目はベンチで見届け、10月シリーズはケガのため不参加。今月の活動で復帰を果たすも14日のガーナ戦(○2-0)は出番がなく、5試合ぶりに主将がピッチに立った。
もっとも所属するリバプールでは公式戦3試合連続で出場機会を得られておらず、「個人的にはクラブであまり試合に出ていないですけど、しっかりとパフォーマンスを出さなきゃいけないという思いでプレーした」と遠藤。ボランチとして、また主将として「チーム全体をしっかりオーガナイズすることだったりとか難しいときにどういうふうに守ったらいいかみたいなことを意識」してのフル出場となったが、従来よりもボールを奪いきれないようなシーンも目立った。
ただ年内最後の代表戦を無失点での快勝で終え、「立ち上がりから自分たちが主導権を握るところで入りは良かった。相手にボールを持たれる時間もあった中でしっかり我慢し、後ろはゼロで抑えながら3点取って勝つことができたので良かった」と頷いた。
次回の活動はワールドカップの組み合わせも決まった状況で迎える3月シリーズ。遠藤は「クラブにみんな帰って3月に良い顔をして会えるように頑張っていければ」と述べ、所属クラブで各選手が活躍していけるように力を込めた。
