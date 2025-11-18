采配ズバリの森保監督、通算100試合目を白星で飾る「いい選手、いいスタッフに恵まれて感謝」「大好きな仕事ができることが幸せ」
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
自らの節目となる試合、そして年内最終戦を白星で飾った。日本代表で100試合目の指揮を執り、ボリビア代表に3-0の勝利を収めた森保一監督は試合後のフラッシュインタビューで「今年やってきたことができ、無失点に抑えることができた。相手に関係なく、しっかり自分たちがどうやって形を作っていくか、得点を奪えて、勝利をつかみとれたことが自信になり、来年に向けての良いチャレンジにつなげていけると思っています」と語った。
14日のガーナ戦(○2-0)から先発7人を変更して臨んだボリビア戦。試合開始早々の前半4分、MF久保建英のクロスを受けたMF鎌田大地が鮮やかに左足で蹴り込んで先制する。なかなか追加点を奪えずにいると、後半22分には3枚替えを敢行。すると、直後の26分、交代で入ったMF中村敬斗のラストパスを同じく途中出場のFW町野修斗が押し込み、リードを広げる。
さらに、33分には、町野、中村とともにピッチに送り込まれたFW上田綺世のラストパスをPA内で受けた中村が冷静な切り返しから右足のシュートでゴールを陥れて3点目。交代選手がきっちり仕事をこなしてリードを広げると、ボリビアの反撃を許さずに3-0の完封勝利を収めた。
節目の100試合目を白星で飾ったが、「私自身は目の前の一戦一戦ということで来ていて、100試合という感慨はない」と語りつつ、「いい選手、いいスタッフに恵まれて感謝ですし、いつもたくさんの方々が応援して下さって、大好きな仕事ができるということが本当に幸せだなと思う。応援して下さっている皆さんに感謝を申し上げたい」と周囲への感謝を伝えた。
W杯本大会が行われる“勝負の1年”に向け、「W杯への道のりは簡単ではないと思うけど、我々は世界一を目指してレベルアップを確実にしていくことに、チームでチャレンジしていきたい」と意気込みを語ると、「サポーターの皆さんも世界一に向けて、日本一丸でチャレンジしていだければありがたいです」とさらなる“共闘”を呼びかけた。
