通算100試合目の森保J、ボリビアに3発快勝!! 11月無失点で劇的ブラジル戦から3連勝
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
日本代表は18日、キリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦し、3-0で勝利した。前半にMF鎌田大地、後半にFW町野修斗とMF中村敬斗がそれぞれゴールを決め、劇的に制した10月のブラジル戦(◯3-2)から3連勝。北中米W杯本大会を7か月後に控えるなか、良い形で2025年を締めくくった。
日本代表の年内最終戦で、森保一監督の指揮100試合目となった一戦。14日のガーナ戦(◯2-0)から先発7人を変更し、MF久保建英、MF南野拓実、DF谷口彰悟、GK早川友基の4人が連続先発となった。
システムは引き続き3-4-2-1を採用し、GKは早川が定位置を確保。3バックは左からDF瀬古歩夢、谷口、DF板倉滉が並んだ。ダブルボランチはMF遠藤航と鎌田が組み、ウイングバックは左がFW前田大然、右がDF菅原由勢。シャドーは左に南野、右に久保が入り、1トップはFW小川航基が起用された。[スタメン&布陣]
試合は立ち上がりから日本が主導権を握った。まずは前半2分にビッグチャンス。素早い攻守の切り替えで遠藤がボールを奪い、近い距離でサポートしていた久保が短くつなぐと、これを受けた鎌田がスルーパスを通す。これに抜け出したのは小川。GKとの1対1を迎えたが、右を狙ったシュートは阻まれた。
それでも日本は前半4分、早くも試合を動かした。1トップ2シャドーで高い位置から制限をかけ、相手GKのロングキックを遠藤がカットすると、小川のところでいったんボールを失う形になったが、すぐに奪い返して久保が右サイドを突破。ふわりと右足クロスを上げると、ファーサイドに走り込んでいた鎌田が胸トラップから左足で突き刺した。
鎌田は6月のインドネシア戦の2ゴール以来となる得点で国際Aマッチ通算12点目。14日のガーナ戦までは疲労のため別メニュー調整が続いていたが、信頼の先発起用でさっそく結果を出した。またアシストした久保はこれで通算16アシスト目。第2次森保ジャパンでのゴール関与数を22(6ゴール16アシスト)とし、MF伊東純也を上回って単独最多となった。
その後も日本がボールを握る時間が続き、前半12分には瀬古のスルーパスに前田が反応。惜しくも前田のクロスは中と合わなかったが、先発起用された左サイドユニットの良さが出た。瀬古はその後も果敢な持ち上がりと豪快なサイドチェンジで存在感を見せ、所属先で続いているボランチ起用の好影響も感じさせた。
日本は前半23分にもビッグチャンス。左サイドの低い位置でプレッシャーを受けた瀬古が右サイドへのロングキックで局面を回避すると、空中戦に久保が競り勝ち、フリックしたボールが大外の菅原へ。菅原は久保との連係で右サイドを駆け上がると、鋭いクロスに小川が飛び込む。だが、これはGKのスーパーセーブに阻まれ、跳ね返りを拾った南野のシュートも惜しくも枠を外れた。
そこからはボリビアに日本のプレスを打開される形が続き、カウンタープレスでも遠藤がデュエルで後れを取る場面が目立ち、劣勢の流れに。前半30分には鎌田のパスミスを拾われ、MFフェルナンド・ナバに惜しいミドルシュートを打たれると、同42分にも遠藤が1対1で剥がされ、鎌田がファウルで阻止。MFミゲル・テルセロスにFKからのシュートを打たれ、嫌な流れでハーフタイムを迎えた。
後半開始時、森保監督はイエローカードを受けていた菅原に代わってMF堂安律を右ウイングバックに投入。その後は相手が4-2-3-1から4-1-4-1気味の布陣を取ってきて、アンカーのMFヘクトル・クエジャルが最終ラインに入って組み立ててくるなか、日本も小川がハイプレスに行く形で修正したが、ボールを握られる時間が続いた。
それでも後半11分、日本は谷口からの縦パスを受けた久保が鋭いターンで相手をかわし、中央を持ち運んでスルーパスを送ると、小川が抜け出す。だが、クエジャルとDFマルセロ・トレスに追いつかれてシュートには至らず、またもゴールは奪えなかった。
すると後半13分、日本は久保のFKが相手にクリアされ、こぼれ球を拾った前田がバックパスを送ると、これが相手に奪われて数的不利のカウンターを受ける。だが、堂安、鎌田、久保の3人が懸命な帰陣を見せると、相手が果敢にシュートを打つ選択を取ってくるなか、堂安と鎌田が立て続けにシュートブロック。MF陣の献身性でピンチを免れた。
日本は後半22分、小川、南野、久保の1トップ2シャドーを一気に下げ、FW上田綺世、中村、町野を投入。中村と町野はそのまま2シャドーに入り、前田は左ウイングバックに残った。すると直後、上田の強烈なポストプレーから中村が右サイドに展開し、堂安のクロスに上田が反応。ヘディングシュートはうまくミートしなかったが、さっそく完璧な攻撃の形を作った。
そして後半26分、日本は右サイドで堂安がタメを作り、スルーパスを送ると、中村が右ポケットまで飛び込んで反応。冷静に相手の動きを見ながらゴール前にクロスを出し、うまく走り込んだ町野が決めた。町野も6月のインドネシア戦以来のゴール。国際Aマッチ5ゴール目となった。
さらに日本は後半32分、鎌田に代わってMF藤田譲瑠チマを投入。すると同33分、またも試合が動いた。前線でボールを収めた上田がペナルティエリア内左を持ち上がると、冷静に相手を駆け引きしながら横パスを配球。これを受けた中村が見事な足さばきから右足を振り抜き、ゴール左に突き刺した。中村はこれで1ゴール1アシスト。国際Aマッチ10点目で二桁に乗せた。
日本は後半37分、前田に代わって初招集のFW後藤啓介を投入。後藤は左シャドーに入り、中村が左ウイングバックに移った。その後はセットプレーからゴール前に放り込まれる場面もあったが、危なげない内容で試合をシャットアウト。年内最終戦を3-0の快勝で締めくくり、来年3月に予定される強豪国とのテストマッチに良い流れをつないだ。なお、森保ジャパン100試合の通算戦績は69勝14分け17敗(PK戦は引き分け扱い)となった。
(取材・文 竹内達也)
日本代表は18日、キリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦し、3-0で勝利した。前半にMF鎌田大地、後半にFW町野修斗とMF中村敬斗がそれぞれゴールを決め、劇的に制した10月のブラジル戦(◯3-2)から3連勝。北中米W杯本大会を7か月後に控えるなか、良い形で2025年を締めくくった。
日本代表の年内最終戦で、森保一監督の指揮100試合目となった一戦。14日のガーナ戦(◯2-0)から先発7人を変更し、MF久保建英、MF南野拓実、DF谷口彰悟、GK早川友基の4人が連続先発となった。
試合は立ち上がりから日本が主導権を握った。まずは前半2分にビッグチャンス。素早い攻守の切り替えで遠藤がボールを奪い、近い距離でサポートしていた久保が短くつなぐと、これを受けた鎌田がスルーパスを通す。これに抜け出したのは小川。GKとの1対1を迎えたが、右を狙ったシュートは阻まれた。
それでも日本は前半4分、早くも試合を動かした。1トップ2シャドーで高い位置から制限をかけ、相手GKのロングキックを遠藤がカットすると、小川のところでいったんボールを失う形になったが、すぐに奪い返して久保が右サイドを突破。ふわりと右足クロスを上げると、ファーサイドに走り込んでいた鎌田が胸トラップから左足で突き刺した。
鎌田は6月のインドネシア戦の2ゴール以来となる得点で国際Aマッチ通算12点目。14日のガーナ戦までは疲労のため別メニュー調整が続いていたが、信頼の先発起用でさっそく結果を出した。またアシストした久保はこれで通算16アシスト目。第2次森保ジャパンでのゴール関与数を22(6ゴール16アシスト)とし、MF伊東純也を上回って単独最多となった。
その後も日本がボールを握る時間が続き、前半12分には瀬古のスルーパスに前田が反応。惜しくも前田のクロスは中と合わなかったが、先発起用された左サイドユニットの良さが出た。瀬古はその後も果敢な持ち上がりと豪快なサイドチェンジで存在感を見せ、所属先で続いているボランチ起用の好影響も感じさせた。
日本は前半23分にもビッグチャンス。左サイドの低い位置でプレッシャーを受けた瀬古が右サイドへのロングキックで局面を回避すると、空中戦に久保が競り勝ち、フリックしたボールが大外の菅原へ。菅原は久保との連係で右サイドを駆け上がると、鋭いクロスに小川が飛び込む。だが、これはGKのスーパーセーブに阻まれ、跳ね返りを拾った南野のシュートも惜しくも枠を外れた。
そこからはボリビアに日本のプレスを打開される形が続き、カウンタープレスでも遠藤がデュエルで後れを取る場面が目立ち、劣勢の流れに。前半30分には鎌田のパスミスを拾われ、MFフェルナンド・ナバに惜しいミドルシュートを打たれると、同42分にも遠藤が1対1で剥がされ、鎌田がファウルで阻止。MFミゲル・テルセロスにFKからのシュートを打たれ、嫌な流れでハーフタイムを迎えた。
後半開始時、森保監督はイエローカードを受けていた菅原に代わってMF堂安律を右ウイングバックに投入。その後は相手が4-2-3-1から4-1-4-1気味の布陣を取ってきて、アンカーのMFヘクトル・クエジャルが最終ラインに入って組み立ててくるなか、日本も小川がハイプレスに行く形で修正したが、ボールを握られる時間が続いた。
それでも後半11分、日本は谷口からの縦パスを受けた久保が鋭いターンで相手をかわし、中央を持ち運んでスルーパスを送ると、小川が抜け出す。だが、クエジャルとDFマルセロ・トレスに追いつかれてシュートには至らず、またもゴールは奪えなかった。
すると後半13分、日本は久保のFKが相手にクリアされ、こぼれ球を拾った前田がバックパスを送ると、これが相手に奪われて数的不利のカウンターを受ける。だが、堂安、鎌田、久保の3人が懸命な帰陣を見せると、相手が果敢にシュートを打つ選択を取ってくるなか、堂安と鎌田が立て続けにシュートブロック。MF陣の献身性でピンチを免れた。
日本は後半22分、小川、南野、久保の1トップ2シャドーを一気に下げ、FW上田綺世、中村、町野を投入。中村と町野はそのまま2シャドーに入り、前田は左ウイングバックに残った。すると直後、上田の強烈なポストプレーから中村が右サイドに展開し、堂安のクロスに上田が反応。ヘディングシュートはうまくミートしなかったが、さっそく完璧な攻撃の形を作った。
そして後半26分、日本は右サイドで堂安がタメを作り、スルーパスを送ると、中村が右ポケットまで飛び込んで反応。冷静に相手の動きを見ながらゴール前にクロスを出し、うまく走り込んだ町野が決めた。町野も6月のインドネシア戦以来のゴール。国際Aマッチ5ゴール目となった。
さらに日本は後半32分、鎌田に代わってMF藤田譲瑠チマを投入。すると同33分、またも試合が動いた。前線でボールを収めた上田がペナルティエリア内左を持ち上がると、冷静に相手を駆け引きしながら横パスを配球。これを受けた中村が見事な足さばきから右足を振り抜き、ゴール左に突き刺した。中村はこれで1ゴール1アシスト。国際Aマッチ10点目で二桁に乗せた。
日本は後半37分、前田に代わって初招集のFW後藤啓介を投入。後藤は左シャドーに入り、中村が左ウイングバックに移った。その後はセットプレーからゴール前に放り込まれる場面もあったが、危なげない内容で試合をシャットアウト。年内最終戦を3-0の快勝で締めくくり、来年3月に予定される強豪国とのテストマッチに良い流れをつないだ。なお、森保ジャパン100試合の通算戦績は69勝14分け17敗(PK戦は引き分け扱い)となった。
(取材・文 竹内達也)