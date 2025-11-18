»³ÅÄÎÃ²ð¡ÖÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¥Èー¥¯¤â¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¥¤¥Ù¥ó¥È
¼Ì¿¿¡§¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¡õ»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÁ´4ÅÀ¡Ë
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È(R)Æâ¤Î¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¤È»³ÅÄÎÃ²ð¤¬µÞî±¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²è¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¢£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¡õ»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÅÐÃÅ¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¥¤¥Ù¥ó¥È
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¡ÊR¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤Î¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥¶¡£
¸½ºß¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ò¾å±ÇÍ½Äê¤Î¥·¥Í¥Þ¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤ÎÆþ¸ý¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¡ÖCINEMA ZOOTOPIARI¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ´ÛÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ÎÆÃÊÌÁõ¾þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤³¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥¶¤ÎÂç·¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ë¤â¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤ä¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡½ð¤Î¼õÉÕ¥Áー¥¿ー¡¦¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶ーÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¤È¥ºー¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Î¸æÁâ»Ê¡¦¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Ðー¥È¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤ò¤Ä¤È¤á¤ë»³ÅÄÎÃ²ð¤¬µÞî±¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£
Ä¾Á°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÎÏ¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢¡Ö´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¡ÖÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¤¢¤ë¡×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¡¢MC¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤¬ÅÐ¾ì¡£¹â¶¶¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¿Ê¹Ô¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡È¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦ºÆÍè½µ¸ø³«¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¡ÖÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤Ã¤Æ¿Í～!!¡×¤È²ñ¾ì¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¡£
¡Ö¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¥Ñ¥¦¥Ðー¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤Ç¤¹¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ä¥êー¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¤â¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¤¤ë¡Ä¡ª¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë»³ÅÄ¡£
¡È¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì´Êª¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ÀèÆü¡¢¥Ñ¥¦¥Ðー¥È¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤ò»³ÅÄ¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ìSNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢²ò¶ØÍâÆü¤Ë¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤ä¤ë¤Î¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Á°ºî¤«¤é°ú¤Â³¤»²²Ã¤Î¹â¶¶¤â»³ÅÄ¤Îµ¯ÍÑ¤òÈ¯É½¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÆ°Êª¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¹â¶¶¤âÆ±Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Ï°Ìò¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¥·ー¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤Î!?¡É¤Ã¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÎÉúÀþ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈºîÉÊ°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÍè·î¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ëºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆÌ±ú´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Î°¦¤é¤·¤¤´Ø·¸ÃÍ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Þ¤ÇÓ®ÆýÎà¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥êー¤äÂ¾¤Ë¤âà¨ÃîÎà¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤â¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¢£»³ÅÄÎÃ²ð¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤³¤³¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬Íè·î¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÃÂÀ¸Æü¤Ë½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¿ÆÍ§¤ËµÞ¤Ë¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Î¤¬Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡ÊR¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÆüÍ·¤ó¤ÇÌëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤âÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡Îø¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼«¿È¤Î±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Ñ¥¦¥Ðー¥È¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¥Ä¥êー¤ËÁõ¾þ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤â¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆü¤Ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡SNS¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¥ºー¥È¥Ô¥¢²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ºー¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª¤¯¤ê¡¢¹â¤é¤«¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²è¤òÀë¸À¡ª
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÊ¨¤¤¤¿¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÃç¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ö¡Ê²ñ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ê»³ÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¾å¤Î¾å¤Î³¬¤Þ¤Ç¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜÁ´¹ñ¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²è
º£¸å¤â½ÂÃ«¡¢Âçºå¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÅ²¬¤Ê¤É¤Ç¥ºー¥È¥Ô¥¢²½·×²è¤¬¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÚÉñÉÍ¡Û¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¡¡¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÁõ¾þ
https://www.ikspiari.com/special/zootopia2/?f=top-osusume-bnr
¡ÚÆüÈæÃ«¡Û¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ùpresents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/news/upload/1d1c4d8a956793335b31dabc850114da_6.pdf
¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡õ¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥Æ¥¤¥¯¥ªー¥Ðー
https://www.midland-square.com/xmas/illumination.html
¢£±Ç²è¾ðÊó
2025.12.05 ¸ø³«
±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
¡ý¥¹¥Èー¥êー
¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¡É¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô¡È¥ºー¥È¥Ô¥¢¡É¡£´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÁÜºº´±¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥ºー¥È¥Ô¥¢¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥êー¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î³¹¤Ë¤ÏÓ®ÆýÎà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¥Ø¥Ó¤¿¤Á¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¥ºー¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤òÁ°¤Ë¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë―¡£
¡ýºîÉÊ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¸¶Âê¡§Zootopia2
Á´ÊÆ¸ø³«¡§2025Ç¯11·î26Æü
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡Ê¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤£²¡Ù¡Ë
¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ï¥ïー¥É¡Ê¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥ì¥³ー¥É
ÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¡§¾å¸ÍºÌ¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢²¼Ìî¹É¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢»°Âð·òÂÀ¡¢Dream Ami¡¢髙ÅèÀ¯¹¨¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¹âÌÚ¾Ä¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Üー¡Ë
© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡ÙOFFICIAL SITE
https://www.disney.co.jp/movie/zootopia2