11月18日の「踊る！さんま御殿!!」にて「東京下町バトル！」を放送。足立区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区、葛飾区で育った13名の有名人たちが地元の魅力をめぐってトークバトルを繰り広げた。

さんまはかつて、前妻である大竹しのぶが小岩に住んでいたため、「今日は俺も小岩として参加させてもらう」とオープニングで宣言。江戸川区出身の松丸友紀が「ディープな町だと言われるんですけど、最近はすごく子育てがしやすくなっている」と言うと、さんまも「この間行ってビックリした」と、小岩の変化に驚いた様子。さらに、小岩の人たちから「おかえり」と声をかけられたことを明かし、「滅多に感動せえへんけど、ちょっと感動した」と小岩のよさを語った。

足立区出身の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）は、栄養士が監修するおいしい給食を自慢。ほかの出演者たちに「栄養士さんいないんですか？」とマウントをとったり、江戸川区と葛飾区の小松菜自慢合戦に「足立区も小松菜有名です」と乗り込んできたりと足立区愛が止まらない。ところが、台東区出身の浜口京子が、三社祭を体験してもらうために自らの腕を神輿に見立てた“神輿シミュレーション”を提案すると、さんまのムチャブリで猪狩が体験することに。威勢よく掛け声を合わせる2人にスタジオは盛り上がったものの、オチがないうえに浜口のギャグで締めるという大スベりの展開に巻き込まれた猪狩は思わず「うわー!!」と絶叫しキャラが崩壊。その後もさんまにムチャブリを連発され大人しくなってしまう。

そのほか、江東区出身の高野正成（きしたかの）の父親が松坂大輔に剣道を教えていたという逸話をはじめ、須賀が1人で9役も担った江戸川区のキャラクター“江戸川区ナン”、今世界的なブームを見せている葛飾区発祥のキャラ“モンチッチ”など、地元ならではのトークでも大いに盛り上がった。