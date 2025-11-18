ハク。の楽曲「夢中猫」がWEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし』主題歌に起用中だ。同楽曲のミュージックビデオが11月19日21時にプレミア公開されることが決定した。

「夢中猫」はPOPで疾走感があるサウンドと、あい(Vo)の独特なワードセンスが随所に散りばめられた楽曲。アニメとリンクした猫ワードが散りばめられるなどバンドの持つ世界観に溢れた心踊る仕上がりだ。

そのミュージックビデオはディレクターに田辺秀伸を迎えて制作されたもの。とある映画の撮影現場を舞台に、さまざまな個性豊かなキャストが登場するシュールさとPOPさが同居した映像として届けられる。なお、プレミア公開時にはチャットにメンバーも参加予定とのこと。

■WEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし』

2025年10月15日より毎週水曜20時配信予定

オフィシャルYouTubeチャンネルにて

▼STAFF

原作：ぱんだにあ

(コミックエッセイ『ねこむかしばなし』／KADOKAWA刊)

監督：のなかかずみ

シリーズ構成：山下憲一

キャラクターデザイン：下地なるみ

色彩設計：石黒文子、大倉喜美子

撮影監督：片山美里

オフライン編集：三宅圭貴

音響監督：長嶋篤史

音楽：原口 大

音響効果：出雲範子

制作：スタジオコメット

▼CAST

キジトラ：青山吉能

チャトラ：下野紘

シロネコ：植田佳奈

ミケネコ：宮本佳那子

主題歌：ハク。「夢中猫」

公式サイト：https://neko-mukashibanashi.com/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@neko_mukashi_PR

公式X：https://x.com/neko_mukashi_pr

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@neko_mukashi_pr

■韓国ライブ＜“GO”韓国ワンマン編＞

【ソウル公演】

12月12日(金) 弘大 musinsa garage

open19:30 / start20:00

出演：ハク。

前売 77,000won

取扱：NOL インターパーク http://ticket.interpark.com/

（問）asianpopfestivalkr@gmail.com

【釜山公演】

12月13日(土) 慶星大 Ovantgarde

open18:30 / start19:00

出演：ハク。

前売 55,000won

取扱：NOL インターパーク http://ticket.interpark.com/

（問）asianpopfestivalkr@gmail.com

■対バンツアー＜“GO”対バンツアー編＞

▼2026年

2月05日(木) 福岡LIVE HOUSE OP’s

open18:30 / start19:00

2月06日(金) 岡山CRAZY MAMA 2nd Room

open18:30 / start19:00

2月13日(金) 仙台MACANA

open18:30 / start19:00

2月20日(金) 金沢vanvanV4

open18:30 / start19:00

※対バンは後日発表

チケット：\4,000

https://eplus.jp/haku/

■クアトロツアー＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞

▼2026年

3月04日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

3月06日(金) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

3月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

チケット：\4,000

https://eplus.jp/haku/

