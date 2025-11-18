◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を３―０で下し、３連勝を飾った。

序盤に得点を決めて、日本に勢いをもたらした。ＭＦ鎌田大地は前半４分、ＭＦ久保建英の右クロスを胸トラップでうまくボールコントロールすると、左足でシュート。ボールはゴール右隅に吸い込まれ、先制に成功した。アジア最終予選・インドネシア戦（６〇０、パナスタ）以来、約５か月ぶりの代表戦での得点に「チームとしてボランチをやっていますけど、ああいう所に常に入っていけと言われている中で、タケがいいクロスを上げてくれたので、いいゴールが取れて良かった」と振り返った。

鎌田はコンディション不良で１４日のガーナ戦（２〇０）は欠場。ガーナ戦翌日の練習で復帰すると、ボランチの位置で試合をコントロールした。森保一監督はこの試合で、監督としてＡ代表通算１００試合を達成。記念すべき一戦を勝利で飾り「森保さんの１００試合目という、節目の試合をしっかり勝利で終えることが出来てよかった」。最後にサポーターへ「自分たちが目標としているＷ杯優勝を達成できるように僕たちも頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけた。