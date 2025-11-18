炊飯ジャーの寿命は5年程度といわれており、買い替えを検討している人は多いのではないでしょうか。炊飯ジャーの上手な選び方について、家電量販店「エディオン」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった！」 これが後悔しない「炊飯ジャー」の上手な選び方です！

公式アカウントは「どうせ買うなら、お米がおいしく炊ける炊飯器がいいですよね」と投稿。炊飯ジャーの選び方について、次のように紹介しています。

■コストを重視したい場合

マイコンがお勧め。本体底のヒーターを加熱して炊き上げ、価格重視のシンプル加熱方式。

■しゃっきりした食感が好みの場合

IHがお勧め。磁力線の働きで内釜自体が直接発熱するため、炊きムラなくおいしく炊き上がる。

■ふっくらもちもちした食感が好みの場合

圧力IHがお勧め。圧力をかけて、沸点を上げて、高火力で炊飯。甘みがありふっくらとした炊き上がりに。

この投稿に対し、SNSでは「次の炊飯器選びの参考になります！！」「すごく分かりやすいです！！」などの声が上がっています。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。