コストor食感重視？ 後悔しない「炊飯ジャー」の選び方とは
炊飯ジャーの寿命は5年程度といわれており、買い替えを検討している人は多いのではないでしょうか。炊飯ジャーの上手な選び方について、家電量販店「エディオン」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。
公式アカウントは「どうせ買うなら、お米がおいしく炊ける炊飯器がいいですよね」と投稿。炊飯ジャーの選び方について、次のように紹介しています。
■コストを重視したい場合
マイコンがお勧め。本体底のヒーターを加熱して炊き上げ、価格重視のシンプル加熱方式。
■しゃっきりした食感が好みの場合
IHがお勧め。磁力線の働きで内釜自体が直接発熱するため、炊きムラなくおいしく炊き上がる。
■ふっくらもちもちした食感が好みの場合
圧力IHがお勧め。圧力をかけて、沸点を上げて、高火力で炊飯。甘みがありふっくらとした炊き上がりに。
この投稿に対し、SNSでは「次の炊飯器選びの参考になります！！」「すごく分かりやすいです！！」などの声が上がっています。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。