◇国際親善試合 日本3―0ボリビア（2025年11月18日 国立競技場）

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）と対戦。3―0で快勝した。

ガーナ戦は出番がなかったMF遠藤はキャプテンマークを巻いてフル出場。所属のリバプールでは出場機会に恵まれない中、持ち前のハードワークで快勝に貢献した。

「相手にボールを持たれる時間もあった中、しっかり我慢して0点で抑えながら、3点取って勝つことができて良かった」

自身のパフォーマンスについては「個人的にはクラブであまり試合に出ていないんですけど…」と苦笑いしながら「しっかり高いパフォーマンスを出さないといけないと思いながらプレーしました」と振り返った。攻守の要として「チーム全体をしっかりオーガナイズすることだったり、難しい時にどう守ったらいいかみたいなことを意識してやった」と頼もしかった。

キャプテンらしく「今日に関していえば、監督が100試合目なので勝利で終わることができて良かったです。もちろん、全てに満足しているわけじゃない。それぞれ所属クラブに帰って3月にいい顔をして会えるように頑張っていければ」と締めくくった。