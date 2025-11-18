フリーアナウンサー・古舘伊知郎（70）が18日放送のNHK「うたコン」（火曜後7・57）に生出演し、1994〜96年に3年連続で白組司会を務めた同局の紅白歌合戦の思い出を明かした。

巧みな話術が魅力の白組・古舘と紅組司会の上沼恵美子がぶつかり合い、“舌戦”も話題となった94、95年の紅白歌合戦。VTR出演した上沼は「歯切れのいい、鋭い方でしたから怖かったです、ご一緒するのが」と当時を振り返る。

96年は古舘のみが続投したため憶測を呼び、犬猿の仲と言われたことも。上沼は「仲いいですよ。大好きです」と言いつつ、「ただ、私のあげたセーター1回も着てないね。8万もしたのに。あれどういうこと？」と突っ込んで笑いを誘った。

スタジオでこのVTRを笑って見ていた古舘は「YouTubeで2回着たんだけど、YouTube見てないんだと思う」とセーター問題に回答。そして「上沼さんに申し訳なかった、悔いる点があって」と前置きして、「東西舌戦で僕は普通に戦っているつもりだったが（上沼は）大阪からマネジャーと2人で出て来てアウェーで東京で紅白の司会をやるっていう感覚を、僕はそのへんの機微を読めてなかった。もっと上沼さん側に回り込んでやる度量がなかったのって今更思う」と後悔を口にした。

「だから一時仲悪かったんです。ずっと会ってなかったし」とぶっちゃけも。2023年にお互いのYouTubeチャンネルで“因縁の再会”が実現し、「大阪へ謝りに行ったんです。そこから仲良くなった。2度と揉めるの嫌です」と話していた。