宇宙飛行士の油井亀美也さんの出身地、南佐久郡・川上村では18日夜、宇宙にいる油井さんと地元の子どもたちなどが交信して会話をするイベントが開かれました。



宇宙でくしゃみをするとどうなるの？



子どもたちの疑問に油井さんの答えは？



油井亀美也 宇宙飛行士

「ここ（宇宙）であればこんな感じで…」



無重力の船内で、軽々とバク宙をしてみせたのは、現在、ISS＝国際宇宙ステーションに滞在している油井亀美也さん。





17日夜、油井さんの地元・川上村で開かれた交信イベントには、村民や佐久地域の小中学生などおよそ900人が集まりました。今年8月から、およそ半年間の予定で宇宙でのさまざまなミッションに取り組んでいる油井さん。17日の交信では、子どもたちからの質問に答える形で、宇宙でのリアルな生活をユーモラスに語りました。中学2年生「宇宙でくしゃみをしたらどうなりますか？」油井さん「寝るときに寝袋を緩く1か所だけ結んだだけで、ふわふわしながら寝ているので、寝ているときにクシュンとしたら私の腰が壁に当たって、前のほうにびよーんと飛んで行って前のほうで頭をぶつけましたね」さらに、油井さんと一緒に「ふるさと」を合唱。地上400キロ上空にあるISSと会場が一体となりました。小学4年生「宇宙でいっぱい浮いて遊んでみたい」小学3年生「自分も油井さんのように宇宙飛行士になりたい」油井さん「きょう皆さんからいただいたパワーをもとに私もさらに頑張って、次の夢も叶えていきたいと思いますので、皆さん一緒に頑張りましょう」