「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）

ＦＩＦＡランキング１９位の日本代表は同７６位のボリビア代表に３ゴール＆ガーナ戦に続く２戦連続完封で快勝した。１０月のブラジル戦から３連勝を飾り、来年６月の北中米Ｗ杯に向けて、最高の形で年内ラストゲームを締めくくった。

１８年９月のコスタリカ戦から今回がちょうど国際Ａマッチ１００試合目の指揮となった森保監督。試合後は「勝利を届けられてうれしい。また自信になり、来年へのチャレンジに繋げていける。私自身は目の前の一戦一戦できていて、感慨はないんですけど、いい選手、スタッフに恵まれて感謝」と振り返った。

２点目の町野のゴールの時には珍しく選手の歓喜の輪に加わった。「選手の何人かと目が合って。『来い来い』って言われたんで、私もそこに乗っかって円陣に入って一緒に喜ばせて頂きました。あんまり呼ばれることはないんですけどうれしかったです」と笑顔。遠藤航は「１００試合だからみたいなところがあって、試合前から『点取ったら監督のところ行こうか〜』という話を皆がしていた。前半は行きづらいところがあったが、２点目で」と明かした。

試合後は背番号「１００」のユニホームを贈呈され、笑顔で記念撮影を行い、ウォーターシャワーでびしょ濡れに。「まさかユニホームを記念に作ってもらえると思っていなかった。花まであると思っていなかったので本当にサプライズでうれしいプレゼントをもらった。みんなペットボトルを持って最後の締めの言葉を言っている時に誰も聞いてないなと（笑）。締めた後に選手から水を掛けられて、いじってもらい、非常にうれしい思いで１００試合目を終えることができた」と笑顔で振り返った。

会見では感謝の言葉を繰り返し「私自身、１人で１００試合をやってきたわけではありませんし、選手スタッフ含めてチーム一丸となって一戦一戦戦ってここまできた。特に自分の中で感慨はないというのが正直です。しかしながら、選手もスタッフもサポーターの皆さんも含めてたくさんの方に祝っていただき、本当にいろんな人に支えられながらここまで来れていると感じさせて頂きました。みなさんに感謝の思いでいっぱいです。いい選手、スタッフがいてチーム一丸となって毎試合戦ってこれたからこそ今がある。選手やスタッフに本当に感謝を伝えたい」と語った。優勝を狙う７カ月後のＷ杯に向けて指揮官は「Ｗ杯への道のりはそんなに簡単ではないが、世界一を目指して、チャレンジしていきたい」と見据えた。