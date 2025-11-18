紗栄子、“会えたらテンションが上がる”大好きな芸能人とは？「元気をいただいてる」

11月17日、紗栄子が自身のYouTubeチャンネルに公開した動画の中で、“会えたらテンションが上がる”芸能人を明かした。

【関連】紗栄子「ないと生きていけないかも」今年大ファンになったアーティストとは？「勇気もらった！」

今回の動画では、18日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』にゲスト出演する紗栄子の楽屋に密着。

メイク中にトークする中で、紗栄子は、「2本撮り今日してて1個前のゲストにキンタロー。さんがいらっしゃるって。大好きな」「なんかドキドキする。同じ建物にいらっしゃると思うと」「日々本当に元気をいただいてるからね」と話し、キンタロー。の好きなモノマネについても語った。

また、「キンタロー。さんもお母さんなんだもんね」といい、年子の子供が2人いると聞くと、「年子！？で働けてるの？凄すぎる…！」と、仕事と家庭の両立に感心していた。

その後、“会えたらテンションが上がる人は？”と聞かれた紗栄子は、「キンタロー。さん。それでいうと」「初めて全く関係ないのに、いらっしゃるからってだけで『（楽屋に）挨拶に行っていいですか？』って言ったの今日初めてかも。芸能生活で」と話していた。