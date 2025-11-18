11月18日、元モーニング娘。の田中れいながInstagramを更新。自身の後輩メンバーとの写真を公開した。

【写真】後輩の佐藤優樹から抱きつかれるほっこりSHOTなども公開

11月11日、ファンクラブ会員限定イベント『田中れいなバースデーイベント おつかれいな会13〜OMCJ〜』を開催した田中。

今回の投稿では、「今でも会いに来てくれる後輩は とてもとても可愛くて大切な存在です」「あかねちゃんはモーニング娘。を卒業しても会いに来てくれるって約束してくれました」とコメント。

あわせて、モーニング娘。の10期メンバーとして活躍した佐藤優樹にハグをされている写真や、同グループの12期メンバーであり、卒業を控えている羽賀朱音との2ショット、以前に撮影したという佐藤との2ショットを披露した。

この投稿に対し、ファンからは、「後輩に慕われるって素晴らしい」「2人とも可愛い後輩だね」「モー娘。卒業しても仲良し」「先輩れーなちゃんかわいい」などの反響があった。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、昨年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

