「先発が７人も変わったのに！」難敵ボリビアに３発快勝の森保ジャパンに韓国メディアも興味津々！「ホン・ミョンボは56分もかかったが…」
11月18日、日本代表は国立競技場でボリビア代表とのフレンドリーマッチに臨み、３−０の勝利を収めた。開始４分に久保建英の折り返しを受けた鎌田大地が、胸トラップからの左足ハーフボレーで先制点を奪取。後半は調子を上げたボリビアに押し込まれる時間帯もあったが、71分に中村敬斗→町野修斗で追加点を挙げると、79分には上田綺世のパスを受けた中村が鮮やかなトラップからダメ押し。日本は2025年ラストゲームを白星で飾った。
そんな森保ジャパンの戦いぶりを注視したのが韓国メディアだ。『MKスポーツ』は「日本は開始わずか４分でゴールをこじ開けてゲームを優位に進めた。ガーナ戦から先発が７人も変わっていたにもかかわらず、チームの質が変わることはなく、２試合連続で無失点勝利を収めたのである」と伝えた。
さらに『SPOTV News』は「韓国はボリビアを２−０で下したが、ホン・ミョンボ（監督）は先制するまで56分もかかった。それが日本はたったの４分で均衡を破ったのだ」と評し、「これでブラジル、ガーナ、ボリビアを相手に３連勝。チームの充実ぶりがうかがえる」と続けた。
