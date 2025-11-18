「ソン・フンミンが日本人ならW杯優勝以上の存在だ」「日本サッカーを学ぶ必要がある」森保Jが３−０圧勝締め！韓国ファンの反応は…
森保ジャパンは11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦。４分に鎌田大地、71分に町野修斗、78分に中村敬斗が得点し、森保一監督が率いて100戦目を３−０の快勝で制した。
日本は先月にブラジルを３−２で逆転撃破、今月14日にガーナを２−０で下しており、３連勝となった。
この結果に韓国のファンも続々と反応。同国のポータルサイト『Naver』では、次のような声が上がっている。
「冷静に言えば、残念ながら日本は韓国より優れている」
「韓国は成長するために日本サッカーを学ぶ必要がある」
「サッカーだけでなく、野球、バスケ、バレーボールも学ぶべき」
「日本の中盤は最高だ」
「ソン・フンミンが日本人なら、日本はW杯優勝以上の存在になる」
「日本の技術がなぜこんなに上達したのか本当に分からない」
「韓国は何をしてるんだ？」
日本と韓国はここのところ同じ相手と親善試合を実施。今月14日にボリビアを２−０で破った韓国は、18日に20時キックオフでガーナと戦っており、前半を０−０で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
