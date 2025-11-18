相手のメンタルを削るうえで効果的だった前田のスピードと遠藤のフィジカル。ボリビア戦は“守備の勝利”【日本代表／コラム】
2025年11月18日、日本代表が国立競技場でボリビア代表と対戦。森保一監督の日本代表指揮100試合目となる一戦でのスタメンは以下のとおりだ。
GKが早川友基、３バックが谷口彰悟、板倉滉、瀬古歩夢、ボランチは遠藤航と鎌田大地。ウイングバックが菅原由勢と前田大然、シャドーは久保建英と南野拓実で、CFが小川航基だった。
日本の強みになりつつあるハイプレスは、この日の前半も効果的だった。相手のパスコースを限定する前線３人（小川、久保、南野）の気の利いた動きによって、中盤以下の選手が適切なポジショニングで守れていた。
無闇に飛び込まず、コンパクトな陣形を保ったままボール奪取できる局面でチャレンジする。14分頃の組織立った守備がまさにそうで、チームワークの良さを示すシーンでもあった。
また前半の日本は、敵陣でのボールロスト後の動きも素晴らしかった。前田が持ち前のスピードを活かして相手に襲い掛かれば、遠藤が自慢のフィジカルでボールホルダーを潰す。敵のメンタルを削るうえで、前田のスピードと遠藤のフィジカルは効いていた印象だ。
攻撃面で物足りなさはあったが、守備は悪くなかった。ガーナ戦後に堂安が「１−０でもいいというスタンスで戦いました」とコメントしたが、失点しなければ負けないわけである。
押し込まれた時間帯があった後半も、日本の守備陣は崩れなかった。ビルドアップが上手くいかなくても焦れずに、耐えるところは耐える。我慢できたからこそ、日本は再び流れを掴み、町野修斗と中村敬斗のゴールで突き放すことができたのだ。
最終スコアは３−０。３点に目を奪われがちだが、“守備の勝利”と言えた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
