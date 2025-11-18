「これなにCG！？」百田夏菜子、別人級の姿に反響！ 「この世に存在してるか怪しい」「神々しすぎる」
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは11月17日、自身のInstagramを更新。別人級の姿を披露し、話題となっています。
【写真】百田夏菜子の別人級ショット
「夏菜子ちゃんじゃないみたい」百田さんは、1本の動画を公開。金髪やキラキラした衣装とメイクが、別人のような雰囲気を作っています。まるで3D映像のような神秘的な美しさです。
ファンからは「これなにCG！？」「エルフすぎん？」「この世に存在してるか怪しい」「何回見ても芸術メイク」「神々しすぎる」「夏菜子ちゃんじゃないみたい」などの声が寄せられました。
写真も公開9日の投稿では「新しい魔法」とつづり、今回の投稿と同じ姿を写真で公開していた百田さん。ファンからは「実写なの」「やっぱりAIじゃなかったんだ!!」「未知の夏菜子ちゃんすぎて！」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)