俳優の綾野剛（43）が18日、都内で行われた主演映画「星と月は天の穴」（監督荒井晴彦、12月19日公開）の完成披露上映会で舞台あいさつした。離婚経験から女性を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる主人公の日常を描く物語。同作について綾野は「目で見るというより、耳で見る映画であり、読む映画とも言えると感じました」と話した。

18歳の頃に同名の原作小説を読んだという荒井監督は、作品のどんな点にひかれたのか聞かれると「ちょっと言いづらいんですけど…言わなくちゃダメなのかな」とタジタジ。すると綾野が「確認しましょうか？」と荒井監督に歩み寄り耳打ちで内容を確認。綾野は「あー、確かに、非常に…」と苦笑いし「なかなか本領を発揮できなかったシーンがあって、どうしようかと悩んだ末にとある物を見つけるんです。そうしたらなぜか本領を発揮できる気がするというか、奮い立たされたというか、起立したというか…」と言葉を選びながら必死に荒井監督の真意をを伝え、会場の笑いを誘った。

綾野は撮影現場でも荒井監督をフォローしていたようで、共演の田中麗奈（45）がペディキュアを塗るシーンでタバコを吸うのは綾野のアイデアだったとという。荒井監督は「監督はあっち（綾野）ですから」と綾野の働きぶりに拍手を送った。