Q. 更年期のイライラが止まらず、悲しくなります。何をするのが効果的でしょうか？Q. 「最近、些細なことでイライラしてしまい、自分でも感情のコントロールができずに落ち込んでいます。これって更年期のせいなのでしょうか。どうすれば気持ちが楽になりますか？ 何か効果的な方法があれば知りたいです」
A. 今の自分を受け入れつつ、外に意識を向けた活動を取り入れることが効果的です更年期はホルモンバランスの変化により、心の不調を感じやすくなる時期です。ちょっとしたことでイライラしたり、理由もなく悲しくなったりすることもあります。
そのうえで、気持ちを内側から外に向ける工夫が効果的です。例えば、新しい趣味に挑戦したり、同年代の仲間と体を動かしたりすることで、新たな刺激が心にプラスの影響を与えます。
無理をせず、自分のペースで行動することも忘れずに。1日動いたら次の日は休む、というように、自分の体調を尊重しながら過ごすことが、不調の改善につながります。
▼大美賀 直子プロフィール
公認心理師、精神保健福祉士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントの資格を持つメンタルケア・コンサルタント。ストレスマネジメントやメンタルケアに関する著書・監修多数。カウンセラー、コラムニスト、セミナー講師として活動しながら、現代人を悩ませるストレスに関する基礎知識と対処法について幅広く情報発信を行っている。
(文:大美賀 直子（公認心理師）)