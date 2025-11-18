「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）

ＦＩＦＡランキング１９位の日本代表は同７６位のボリビア代表に３ゴール＆ガーナ戦に続く２戦連続完封で快勝した。１０月のブラジル戦から３連勝を飾り、来年６月の北中米Ｗ杯に向けて、最高の形で年内ラストゲームを締めくくった。

１８年９月のコスタリカ戦から今回がちょうど国際Ａマッチ１００試合目の指揮となった森保監督。２−０で完勝した１４日のガーナ戦からスタメン７人を入れ替えた。ＭＦ遠藤（リバプール）、ＭＦ鎌田（クリスタルパレス）、ＤＦ板倉（アヤックス）らが先発復帰した。

立ち上がりから積極的に仕掛ける日本は前半４分、右サイドで持ち上がったＭＦ久保（Ｒソシエダード）がエリア内でフリーになっていた鎌田に正確なクロス。鎌田は余裕を持った胸トラップから左足で迷うことなく蹴り込み、難なく先制点を決めた。

後半２２分には攻撃陣の３人をチェンジしてＦＷ上田（フェイエノールト）、町野（ボルシアＭＧ）、ＭＦ中村（スタッド・ランス）を投入。前線を活性化させると、２６分に中村から町野へのコンビネーションで追加点が決まる。３３分には上田からのパスをエリア内で受けた中村が技ありの右足シュートで３点目をたたき込んだ。

これで年内の代表活動は終了。森保ジャパンの日本代表通算成績は６９勝１４分け１７敗となった。来年６月開幕のＷ杯北中米大会に向けて、１２月５日（日本時間６日）には米国ワシントンで注目の組み合わせ抽選が行われる。

試合後のインタビューで森保監督は「勝利を届けられてうれしい。また自信になり、来年へのチャレンジに繋げていける。私自身は目の前の一戦一戦できていて、（１００戦目の）感慨はないんですけど、いい選手、スタッフに恵まれて感謝」と振り返った。

２点目の町野のゴールの時には選手の歓喜の輪に加わった。「選手が『来い』って言ってたんで、あんまり呼ばれることはないんですけどうれしかったです」と笑顔。優勝を狙う７カ月後のＷ杯に向けて「Ｗ杯への道のりはそんなに簡単ではないが、世界一を目指して、チャレンジしていきたい」と見据えた。