「義家族がきらいすぎる」絶縁はムリでも…精神的距離を取る"義実家対策"とは？【ママリ】

きらいな義家族と、どう付き合っていけばいいのか悩んでいるという、投稿者さん。プライバシー無視で、写真や情報を広めてしまう義母、お金は決して出さない義父や義妹、義弟にストレスを感じているという投稿者さん。夫は「考えすぎ」と言い、そこまで危機感を抱いていないそうです。義家族と絶縁することは難しいものの、何かいい対策があれば知りたいそうです。

お金を出さない義家族にモヤモヤ…

愚痴です。

みなさん、義実家対策教えて下さい(T_T)



義家族が嫌いすぎるんです。



義母･･･

知り得た情報、写真をすぐにあちこちに漏洩するため、嫌な旨を旦那から話すと「(うちの子が)芸能人でもあるまいし、親にも教えられないことなのか！」と激怒、旦那としばらく連絡をとらないなどストライキする。

先日義母がうちの子を見に来た際、子供が私に抱っこされスヤスヤ寝ていたのでベッドに寝せたらそのベッドをユラユラ速く揺らし始めたため起きて泣いてしまう。あまりにも泣くので「これは大変な子だ」と何度も言う。嘔吐症で最近入院もしたので不必要に揺らすのとか本当にありえないと思った。頂いたお祝いに文句は言いたくないが、家族なのにちょっとしたギフトカードで正直「？」と思ってしまった。



義父･･･

義母とは離婚しており一人暮らしだが、結婚のときも今回の出産も一切お祝いはくれなかった。おめでとうとも言われていない。「見守るしかないなぁ」が口癖なのかよく言ってきて、自分はなにもしないよアピールをいつもする。



義妹･･･

遠方に住んでおり義母とはよく連絡をとっているようだ。義母からすぐに情報が行くため、出産間近の時や出産直後にLINEがきて正直ストレスだった。社会人で家庭を持っていないが結婚も出産もお祝いはなかった。



義弟･･･

同じく遠方に住んでおり家族全員と関わりたくないのか疎遠。都合のいい時だけ兄である旦那に連絡してきて、携帯会社の家族割に一緒に入らないかと言ってきたり、自分の仕事の顧客を旦那の周囲の人で紹介してもらおうとしたり、都合よく利用しようとしている。家庭を持っておらず、結婚も出産もおめでとうの一言もお祝いも勿論なく、「生まれたんだってね。○○(旦那)似？奥さん似？」とだけ聞いてきていた。



お金がほしいのではないけど、こういう節目にお祝いしてくれる気持ちがあるかないかって大事だと思うのです。

特別お祝いもしてくれていないのに、なぜ私達は大事な子供の写真とかを「家族だから」とあげなくてはならないのでしょうか。

芸能人じゃなければ情報ダダ漏れでも当然だと思っているのは正直理解できません。

私の子供は私が守りたいのに、旦那もそんな家族を擁護するし、わたしが考えすぎと言ってきます。

初めての子育てで毎日ろくに休めてもいなくて体も心もいっぱいいっぱいなのに余計なストレスを作らないでほしいのです。

旦那が泊まり勤務でほとんどワンオペ状態なので切にそう思います。



うちの実家の家族は全員協力的だしあちこちに色々と話したりよそに写真送ったりもしないので頼りたい時には安心して頼れます。正直義実家の助けは要らないし、なにかあってからでは遅いので情報も写真も私たちが出さなければ広がることもないからと義実家にあげたくないのです。

義両親と家が近いために絶縁はできなさそうですが、みなさんが行っている義実家対策、何かあれば教えてください(T_T) 出典：

結婚すると、何かと実家と義実家を比べてしまうものですよね。お金のことに関しては、経済状況やそもそもの考えもあると思います。ですが、写真や情報を勝手に広めてしまうというのは、問題ですよね。



「やめてほしい」と言っていることを、受け入れてもらえないというのは、投稿者さんにとっても相当なストレスだと思います。そして、夫が「考えすぎ」という一言で済ませてしまうことは、つらい状況ですよね。

義実家との関わり方にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

なかなか癖のある義家族ですね😅💦

赤ちゃんが起きてしまうほど速く揺らすおばあちゃんって恐ろしいです😅😅😅



わたしも義家族が嫌いなのでお気持ちお察しします。

対策についてですけど、しっかり距離をおくには、ご主人の理解・協力が不可欠なので、

ワンオペでお疲れだと思うんですけど、ご主人と少しずつ話し合いを重ねていってください。

産後はホルモンのバランスが崩れ、些細なことが気になってしまったり、いつもは大丈夫だったこともストレスになってしまうことがあり、

いまはご主人と娘さんとだけ、ゆっくり過ごしたいというような話は有効かと思います😊わたしはそういう説明をしました！

自分自身が義家族にイライラしたり、息子を会わせたくないと思ってしまうことは不本意であって、いまは自分のことで精一杯だから見守っててほしい。みたいな😊

実際には、ホルモンのバランスではなく、義家族の言動が明らかに問題なんですけどね😂‼️それを言うと角が立つというか。ご主人も、自分の身内を悪く言われるのはいい気分しないと思うので。 出典：

私も苦手ですよー！

本当に関わりたくないです🤮



わたしもお祝いは気持ちだからもらえるのは当たり前とは思ってないけど、、、義姉からなかったのはやっぱり、ん？って思っちゃいます。。。まぁ、他にも常識ない事をたくさんするのでそーいう人なんだなーって諦めてますが😂

義父も義母もみんな常識ないので💦



だからいっそ関わらない方がいいって思うよーにしてます‼️できるだけ行かない‼️それに限ります😣 出典：

夫の理解、協力を得られるよう、話し合いを重ねるという意見も。



夫婦でも育った環境によって、感じ方や考え方も異なります。ですが、パートナーが苦しんでいたり、悩んでいたりするのであれば、お互いに理解をしようと努め、寄り添っていける関係を築いていきたいですよね。



また、どうしてもうまくいかない時は、できる限り「関わらない」と決めることも必要かもしれませんね。義実家含め、身内を大切にしたいという気持ちは心のどこかであるかと思いますが、ストレスをため続けるような関係であれば、自分の中で見切りをつけるのも、ひとつの方法です。

