◇国際親善試合 日本３―０ボリビア（１８日・国立）

日本はボリビアに３―０で勝利し、森保一監督の指揮１００戦目、年内最終戦を勝利で飾った。前半にＭＦ鎌田大地のゴールで先制すると、後半に途中出場のＦＷ町野修斗、ＭＦ中村敬斗が加点した。

採点と寸評は以下の通り。

森保一監督【６・０】指揮１００戦目で白星。少しメンバーを落としていたとはいえ、選手交代のたびにチームが強化。意義ある２連戦となった

ＧＫ早川友基【６・０】冷静かつ正確なビルドアップ。決定的ピンチはなかったが、２戦１８０分無失点で評価アップ

ＤＦ板倉滉【６・０】少しでも前で捉えよう、捕まえようとする積極的な守備にらしさ

ＤＦ谷口彰悟【６・０】中央エリアはずっとオアシス。波風立たせず、安定感光る

ＤＦ瀬古歩夢【７・０】やはり上手さがピカイチ。１つ前の前田だけでなく、右の面々もパス１本で操縦。３点目は起点にもなった

ＭＦ遠藤航【６・０】ピンチを止めるのが佐野海舟、ピンチにさせないのが遠藤航、といったところか。試合勘が多少気になるが…

ＭＦ鎌田大地【６・０】胸トラからの、左足ドン。点が取れるボランチがいるチームは強い。何度かあった危険エリアでのイージーミスは減らしたい

ＭＦ菅原由勢【６・０】付き合いの長い久保との関係性はさすが。警告となったタックルは余計だった

ＭＦ前田大然【６・０】その速さ、やはりスペシャル・ワン。飛び道具ではあるものの、チームのつながりの中でも好機演出

ＭＦ久保建英【７・０】右足で先制点をアシスト。針に穴を通すような左足でのスルーパスも随所に。ＭＯＭ

ＭＦ南野拓実【５・５】２戦連続ゴールならず。シャープな動きではあったが、怖さは控えめだったか

ＦＷ小川航基【５・５】動き出しは完璧なのに…といった内容に。動き出しの良さはわかりきったことなので、数字でアピールできなかったことが悔やまれる

ＭＦ堂安律【６・０】後半開始時ＩＮ。右サイドに収まりどころができたことで、攻撃が活性化

ＭＦ中村敬斗【７・０】後半２２分ＩＮ。シャドーの位置でイキイキとプレー。１ゴール１アシストで躍動

ＦＷ町野修斗【６・５】後半２２分ＩＮ。投入４分後に追加点で結果。簡単そうで難しい、そこにいたことが素晴らしいゴール

ＦＷ上田綺世【６・０】後半２２分ＩＮ。鋭いターンから、チームの３点目をアシスト

ＭＦ藤田譲瑠チマ【―】後半３２分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＦＷ後藤啓介【―】後半３７分ＩＮ。出場時間短く採点なし

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ