15歳少女が惨殺された。遺体のTシャツには刺繍入りの枕カバーが押し込まれていて…犯人の正体とは？
11月18日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【航空機に大穴＆軍用トラック暴走＆殺人ミステリー】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】15歳少女が惨殺された。遺体のTシャツには刺繍入りの枕カバーが押し込まれていて…犯人の正体とは？
アメリカ各地で衝撃の事件が発生！ワシントン州では「男に車を奪われた」との通報を受け、警察が現場に急行！盗難車は蛇行運転と信号無視を繰り返し、時速160キロ超で逃走。助手席には女性の姿が！
一方、メリーランド州では、釈放直後の男が軍用トラックで暴走！銃を構えた壮絶な攻防劇が！さらにアイダホ州では、“自らを神と名乗る男”が車で逆走！パトカーに追い詰められた男は、日本刀を抜いた！一体、どうなる？
アメリカ・ワシントン州で、15歳の少女リンダが惨殺された。
遺体のTシャツには刺繍入りの枕カバーが押し込まれていた。これは犯人からのメッセージなのか？
捜査線上に浮上したのは“優しいはずの義父”や“ヤバい”と噂される同級生の父親、そして「女を殺した」と話す血まみれの男・・・。
捜査は混迷を極める中、公園で再び少女が誘拐された！静かな町で次々と起きる不可解な誘拐事件。真犯人の正体とは！？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹
鈴木紗理奈
中村仁美
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
森川智之 坂詰貴之 佐藤みゆ希 佐藤せつじ 清水理沙 望見 うすいたかやす 西田紘二
